第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

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去年新青安優惠房貸實施後，推升房市價量，買氣大大增溫，並帶動房價上升！而央行今（2024）年六月中理監事會議中決定推出第六波選擇性信用管制措施，央行表示，去年6月央行新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人新申貸第2戶購屋貸款金額持續增加，為推升不動產貸款成長的原因之一，因此必須進一步加強控管。

央行指出，房市方面，去年8月起房市交易量明顯回升，去年第4季以來房價指數年增率回升；近月營造暨不動產業者以及銀行對房市展望都呈樂觀。本行從2020年12月強化選擇性信用管制措施以來，銀行不動產貸款逾放比率仍低，且建築貸款年增率持續下降。但去年下半年以來，隨購置住宅貸款年增率回升，導致全體銀行不動產貸款占比居高，且近期我國銀行承做特定地區第2戶購屋貸款撥款金額增加。

央行從2020年12月以來，五度修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，實施迄今，全體銀行不動產貸款年增率已自2021年高點下降。不過央行說，去年下半年以來，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，不動產貸款年增率也從去年7月底的5.3％，回升至今年4月底7.6％。

央行表示，近幾個月全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，考量去年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款、最高成數上限7成實施以來，自然人新申貸第2戶購屋貸款金額持續增加，為推升不動產貸款成長的原因之一，必須進一步加強控管；此次調整自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降至6成，以強化銀行控管不動產授信風險。

去年7月以來，我國銀行承做特定地區第2戶購屋貸款的撥款金額呈增加趨勢：據央行統計，去年第3季、第4季，以及今年第1季分別為138億元、277億元、300億元。去年7月以來，我國銀行承做特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數仍高，央行指出，今年4月為68.15％，高於本行前一波（2010年12月至2016年2月）施行特定地區第2戶購屋貸款成數6成。

央行表示，同時搭配調升新台幣存款準備率0.25個百分點，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化這次選擇性信用管制措施成效。透過存款準備率調升，將產生下列效果：(1)銀行應提準備增加，直接影響銀行可貸資金數量，會產生信用緊縮效果，宣示效果明確，且鎖住資金的期限長；(2)使貨幣乘數下降，致M2年增率下滑；(3)隨銀行資金緊縮，將抑制貨幣市場流動性，預期可帶動貨幣市場利率上升。

央行指出，調升存款準備率0.25個百分點，預估銀行應提準備約增加1,200億元，可立即、有效降低流動性，並使銀行對投資與新承做放款更加審慎，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。