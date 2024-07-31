PowerArena攜手Mighty Net揭示全方位AI工廠秘笈

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PowerArena攜手Mighty Net於2024年7月26日舉辦「全方位AI工廠：從工廠導入AI實例，到產業佈局的長期策略」論壇，吸引仁寶電腦、神基科技、福特六和、環鴻科技等多家製造大廠參與，交流AI技術如何改變製造業生態，助力製造商保持競爭優勢。

論壇由DIGITIMES副總經理黃逸平開場，他從地緣政治、淨零碳排和人工智慧三大宏觀趨勢，檢視供應鏈的衝擊和挑戰，強調以數據驅動為重心的轉型模式來強化供應鏈韌性。黃逸平表示，AI在智慧製造中的關鍵價值在於其預測能力，企業需從傳統的敘述性、診斷性分析，轉向預測性、指示性分析，並應對人力短缺的挑戰，採取「以機輔人／以機替人」策略提升靈活性。

PowerArena業務總監洪維謙指出，目前僅有16%的製造商成功透過AI應用實現生產目標，多數製造商在導入AI時面臨各部門難以整合、AI認知不足及缺乏技術人才等問題。他建議管理層與AI專門機構合作，以提高導入效率，並分享了PowerArena在電子、半導體和汽機車組裝業導入AI視覺的成功案例。這些應用通過AI視覺分析工站作業員行為，精準搜集週期時間並標記異常，協助管理者有效使用生產數據，降低產品不良率。

Mighty Net CEO戴憶帆以資深製造前輩身份，分享產業洞察。圖／PowerArena提供

Mighty Net CEO戴憶帆分享了光電、半導體、機械和食品業的AI應用進展。他提到，邁特在轉型過程中從紙本登記轉向線上系統。同樣的轉型思維，應運用於企業的各營運面向，並活用新技術，像是將生成式AI應用於內部知識庫、虛擬客戶服務和表單導向流程等，強化智慧管理。

此次論壇結合智慧製造趨勢、AI解決方案和製造終端使用經驗，為製造商描繪出下一步轉型路徑，迎接AI技術帶來的挑戰和機遇。