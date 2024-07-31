美「印太沙皇」示警與陸競爭全球化：須採更多措施對抗

素有「印太沙皇」之稱的美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）30日出席美國參議院有關美中戰略競爭的聽證時表示，與中國的競爭是「現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰」，美國必須採取更多措施來對抗中國的行爲。他還指出，美國海軍和空軍需要在印太地區加大努力。

坎貝爾指出，這場競爭最激烈的區域舞台是在印太地區，但它正在越來越全球化，並不侷限於任何一個地區；它涵蓋了美國所追求的每一個領域，戰略技術、商業、軍事各方面，需要美國全面、深入參與才能應對該挑戰。其中的關鍵因素是美國兩黨的共同目標，但也包括與盟友和夥伴的合作。

坎貝爾還表示，美國必須採取更多措施來對抗中國的行爲，包括其在非洲建立軍事基地的戰略，和對稀土礦的追求。「我們需要做更多，我們必須對抗中國的行爲，不僅是他們的前沿基地戰略，還有他們追逐非洲稀土礦的慾望，這對我們的工業和技術能力至關重要」。

據自由亞洲電台報導，多位參議員在聽證中均指出，美國在很多國家尚未任命大使或提名尚未通過，包括重要盟友韓國。民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）特別提到，美國在非洲史瓦帝尼還沒有派駐大使，而該國是少數幾個在外交上承認台灣而非北京政權的國家之一。

坎貝爾認同參議員們的看法，並說「中國真正對我們形成衝擊的地方是在國際組織中；我們必須能夠在那裡競爭」。他強調，不要低估美國外交官在全球南方國際組織中的重要性，尤其是在非洲小國，他們認爲這些大使是美國的代表。這也是美國國務院最重要的優先事項之一。

坎貝爾也指出，美國海軍和空軍需要在印太地區加大努力。他表示，美中兩國在造船方面的差距「非常令人擔憂」。「我們必須在這一領域做得更好，否則我們將無法成爲21世紀所需的偉大海軍強國」，他說，印太地區需要美國有史以來最強大的海軍和先進的遠程空中能力，而這正是必須集中力量的地方。