輝達、超微股價交叉反轉 陸行之：換超微救台積電

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輝達昨（30）日盤中一度跳水8.1％，收盤仍跌7.04％，反觀超微因營收和利潤均優於預期，盤後股價飆升逾7％。知名半導體分析師陸行之表示，記得去年曾經說過一個輝達救台積電，這次看看會不會輪到超微救台積電一次。

超微財報則可圈可點，不僅營收和利潤均優於華爾街預期，第三季指引亦是優於預期。該股昨天收盤下滑0.94％，收報每股138.44美元，盤後股價飆升超逾7％。

陸行之在臉書發文表示，本季法說指引不管是高於還是低於市場預期，盤後一視同仁暴跌，高於市場預期的是利多出盡，低於市場預期的就不用說了，但超微公布第3季度營收指引後，盤後上漲超過7％，可看出以下幾個重點：

1.超微預期三季度營收季增10-20％，年增16％，比市場預期好1％，主要系數據中心晶片驅動。

2.超微公布二季度數據中心晶片營收達28.34億美元（AI GPU季增近50％，通用CPU季增近10％），季增21％，年增115％，數據中心營業利潤達7.43億美元，營業利潤率達26.2％，季增3ppts，年增15ppts。

3.二季度庫存達5.04個月，季增5％，年增7％。

4.因為有2.3億併購Xilinx的攤銷費用放在COGS, 3.7億攤銷費用放在營業費用，二季度營業利潤率還是只有5％，但三季度有機會超過10％，但還是跟輝達差一大截。

5.微軟剛才公布二季度資本開支趕超谷歌達138.7億美元，年增55％vs.谷歌年增91％，看起來兩家公司跟特斯拉一樣，買AI GPU不手軟，但花這麼多錢，短期獲利回收應該很困難。

6.從數據分析來看，超微確實從輝達手上搶下一點AI GPU份額，估計其三季度AI GPU份額超過5％，不知道輝達會不會來個大降價，還是會跟超微分食市場。

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