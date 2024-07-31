房市多頭恐變斷頭？坪數縮慘了「3年少買1間房」　專家示警1慘況

近期房市依舊像發爐般一發不可收拾！高房價逼得民眾買房愈買愈小，對於口袋不深的首購族而言更是如此。《好房網News》根據內政部實價登錄資料匯整住宅產品交易坪數，顯示2024年上半年七都民眾購買成屋坪數與2021年上半年相比大為縮減，其中台南學甲區坪數縮減驚人，短短3年時間，整體空間竟減少將近一半，縮了44.5％。

今年上半年七都住宅產品交易坪數，較2021年明顯縮水，其中又以台南學甲區最有感，成交坪數從3年前47.9坪掉到僅剩26.6坪，足足減少21.3坪，大概等於一個小宅大小。觀察其他縣市表現，台北市信義區縮30.9％最多，新北市林口減少18％，桃園市以新屋區坪數少了27.1％最多，新竹縣市縮最多的是竹北市21.6％，台中龍井區縮減32.3％，高雄坪數少最多的則是湖內區24.8％。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，國內高房價下，屈就總價而讓坪數趨小勢所難免，尤其在一線城市，人口多、住宅需求大，供需不平衡更讓房價走揚，要買大坪數高總價的產品都得具備一定資產實力，加上小宅在出租、轉手上也好利用，且台灣的城鄉發展差距大，集中在特定地段的住宅市場，區域範圍小而會有寸土寸金的可能性，皆為小宅發展溫床，民眾也只能多利用設計概念改善空間利用。

另外，如今小宅不只雙北這類蛋黃區，也蔓延到外縣市，陳炳辰認為，過去不少地帶因為多以透天為主要居住產品，如今時空背景轉為大樓物件為主流，自然會在坪數比較上縮減不少，要是還有特定區域有大學城、工業區等租屋市場，更會讓可供租賃的小宅孕育而生，若區域交易量也不大，則又會因個案而有數據拉抬表現。不過大樓產品已為全台當前房市主體，必然限制坪數面積，兼之低總價買氣旺盛，建商也跟隨興案，即便不至於有像台北市的鳥籠套房化，但各地都以兩房產品為熱的情況，都不難看出遍地看花走勢。

消基會董事暨房委會委員張欣民表示，今年房市持續熱絡，各項統計指標及各地房價都一再創下新高，因而也衍生出各種市場亂象及假象，由於這波房市多頭是在疫情當下，在多波打炒房的同時持續延燒，因此讓很多市場老前輩、空頭總司令們都看傻眼，甚至是看走眼，慘被這波牛氣沖天的多頭房市給「斷頭」。在房價高漲前提下，個人所得牛步化之下，購屋人與房價的距離只能以低總價小宅化來拉近，所以可以看到各地千篇一律流行起小宅，甚至已經出現建案縮小坪數到極限，奇奇怪怪的格局規劃也一再出現，就只為拉購屋者跨過購屋門檻，這也意味著，房市已經是在超挖底層的客源，是不是也代表「房市多頭真的要結束了？」