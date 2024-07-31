《港股》港股轉升 網路科技股普漲、匯豐熱場等開財報

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周二收低，金龍中國指數跌1.5%。港股在昨日跌235點之後，周三高開0.4%。
周三香港恆生綜合指數早盤暫升46點或0.3%，為17049點。國企股(H股)指數升0.2%。科技指數漲0.5%。
網路科技股普遍走高，除了騰訊跌0.4%，其它例如阿里巴巴、美團、網易都上揚。
資訊科技股上揚，聯想升1.4%，小米漲0.5%。
金價表現向上，黃金股走高，招金礦業暫升2.8%。
汽車股多數上漲，蔚來升4%。
匯豐今日將公布財報，目前上揚1.4%。
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網路科技股普遍走高，除了騰訊跌0.4%，其它例如阿里巴巴、美團、網易都上揚。
資訊科技股上揚，聯想升1.4%，小米漲0.5%。
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