前往主要內容
工商時報LOGO

《港股》港股轉升 網路科技股普漲、匯豐熱場等開財報

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周二收低，金龍中國指數跌1.5%。港股在昨日跌235點之後，周三高開0.4%。

周三香港恆生綜合指數早盤暫升46點或0.3%，為17049點。國企股(H股)指數升0.2%。科技指數漲0.5%。

網路科技股普遍走高，除了騰訊跌0.4%，其它例如阿里巴巴、美團、網易都上揚。

資訊科技股上揚，聯想升1.4%，小米漲0.5%。

金價表現向上，黃金股走高，招金礦業暫升2.8%。

汽車股多數上漲，蔚來升4%。

匯豐今日將公布財報，目前上揚1.4%。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

  2. 賴正鎰：延後退休潮來臨！高齡購屋改寫房市5大趨勢

  3. 第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。