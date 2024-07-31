凱米釀麻豆、安定淹水嚴重 南市府爭取18億改善

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凱米颱風重創台南，造成麻豆、安定地區多處災情。市府水利局為改善淹水問題，不僅將向中央爭取18億元經費，辦理麻豆地區排水系統性治理、布設抽水設備、興建抽水站及滯洪池，還將向中央爭取2億5300萬元，增加安定區港口中抽水機組及新建中榮里抽水設備、下洲子抽水站二期新建工程。

水利局表示，凱米颱風在麻豆總降雨量高達879毫米，3小時最大降雨量更達198毫米，均已超過防洪保護標準，造成小埤、苓子林、港尾社區積淹水災情；其中，麻豆市區排水受埤頭排水水位影響，更溢流至小埤及苓子林社區。市府為徹底淹水問題，將向內政部國土管理署爭取5.56億元，於埤頭橋旁興建小埤抽水站（28.8cms）及4公頃滯洪池，完工後將可大幅提升埤頭里及麻豆市區的防洪能力。

水利局還說，麻豆地區另一條主要排水系統總爺及東北勢排水，也受到強降雨及外水高漲影響，造成北勢里及北勢國小嚴重災情，後續市府還將向經濟部水利署爭取排水護岸系統性治理，所需經費約12億元；其中，為緊急打開位於北勢國小旁的東北勢排水瓶頸段，更已獲水利署核定經費3000萬元，工程預計8月辦理招標。 至於麻豆區港尾里及位於曾文溪沿岸的大內區，也因麻豆排水及曾文溪水位高漲，導致內水無法排出造成積水區域，水利局將盡速研討採設置抽水設備及提升抽排能量等方式改善。

另外，此次颱風來襲期間安順寮排水位高漲，內水無法順利排出，僅能依賴機械抽排將內水排除，造成港尾、港口、港南里等聚落有淹水災情，水利局也將向中央爭取經費，包含增加港口中抽水機組將原先3 CMS抽排量提升至4 CMS、新建中榮里抽水設備及下洲子抽水站二期新建工程等，含用地費工程總經費約為2億5300萬元。