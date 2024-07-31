《基金》科技股卡位時機到 達人一撇步搶利

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【時報記者任珮云台北報導】科技股成長性高，是追求高報酬的投資人布局首選。近日受到政治不確定性影響，高評價的科技股股價出現大幅修正。法人指出，牛市的短線拉回，提供進場黃金時機，建議投資人在新一波行情開始前逢低加碼，空手的投資人也可以把握機會，進場建立部位。理財達人也表示，個股投資需花費大量心力研究企業財報，倒不如抓住長線趨勢，用基金布局科技股高成長帶來的獲利機會。

晨星截至7/26數據顯示，境內全球科技股基金今年來報酬率平均為18.12%，前10名基金報酬率都在2成以上，分別為統一全球新科技、兆豐全球元宇宙科技、富蘭克林華美AI新科技、復華全球物聯網科技、台新智慧生活、景順全球科技、華南永昌全球物聯網精選、凱基雲端趨勢、路博邁5G及日盛全球智能車基金。績效最強的統一全球新科技基金，今年來報酬率更達到35.95%，長期表現也是同類型基金中最強，5年報酬率甚至高達185.14%。

法人表示，短線美股因企業財報公布，市場出現較大震盪。長線來說，全球景氣持續復甦，台美經濟基本面穩健成長，今年股市多頭格局不變。美國通膨放緩，聯準會有望於9月啟動降息，預計科技股評價空間將進一步提升。加上科技股具備高成長潛力，後市表現有望持續優於大盤。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，大盤修正逐步接近尾聲，且短線資金挪移不會改變市場長期結構，科技股預計仍為大盤長線主要成長動能。根據幾大半導體產業鏈巨頭財報，目前庫存已經逐漸下滑、產能利用率回升、資本支出上修，顯示整體產業仍處於上行階段。長線看好產業包括半導體、AI伺服器、散熱、ODM及資料中心相關基礎設施等。

統一全球新科技基金的前10大成分股包括：NVIDIA、MICRON TECHNOLOGY、MICROSOFT、奇鋐、CAMTEK、台積電、ARM HOLDINGS、MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES、ASML HOLDING、華明電力等。