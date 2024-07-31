開徵延後！美宣布延期加徵對陸關稅至少兩周

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國貿易代表辦公室（USTR）在當地時間30日表示，美國對電動車、電池、電腦晶片以及醫療產品等一系列中國進口產品加徵高額關稅的部分舉措將延遲至少兩週。而美國財政部長葉倫近日在接受採訪時，也再次就過剩產能問題向大陸官方發出呼籲，要求採取措施改變其經濟模式。

回顧美國貿易代表辦公室今年5月曾宣佈，相關加徵關稅的決定計畫在今年8月1日起生效。但USTR最新表示，對已經收到的1千多份回饋的審閱工作還沒有結束，預計最終決定會在8月作出。新關稅大概會在最終決定公佈以後的兩個星期開始生效。

美國總統拜登5月表示，在他的前任總統川普任內加徵的關稅基本上維持不變，同時還將提高其他一些產品的關稅，包含大陸電動車等產品的進口關稅提高4倍至100 ％以上，半導體關稅提高1倍至50％。

USTR也針對醫用口罩和手套25％關稅和注射器加徵50％關稅的計劃是否應該進一步提升廣泛徵求意見。

根據路透報導，美國政府投資數千億美元的清潔能源稅收補貼發展電動車、太陽能和其它新興產業。華府表示，大陸這些產業在國家的推動下出現的過剩產能威脅到美國企業的生存。新關稅的目的是保護美國就業機會不受大陸廉價進口商品大量湧入美國的影響。

具體新措施影響金額高達180億美元的進口大陸產品，其中包括鋼鐵、鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池和起重機等。電動車數據對美國的政治影響可能大於其實際影響，因為美國進口的中國電動車很少，而且其稅率都是過去確定。

根據VOA美國之音報導，稍早美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月14日表示，這些策略性的加徵關稅的做法並不是要限制大陸的經濟發展，而是要堅持公平競爭，保護美國工人與企業的利益。

戴琪也列舉大陸不公平做法包括，強制性的技術轉移、網路駭客和網路竊盜、針對產業部門採取行動獲得主導地位等非市場政策、壓制勞工權利、薄弱的環境保護，以及人為的壓低產品價格，使這些廉價產品充斥全球市場，從而達到消滅競爭對手的目的。