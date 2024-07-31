哈瑪斯領導人被暗殺！以色列立刻遭懷疑 中東緊張局勢恐再升溫

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巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）最高級領導人之一伊斯梅爾哈尼亞（Ismail Haniyeh）周三（31日）在伊朗遭到攻擊並被殺害。儘管目前尚不清楚誰該為此暗殺事件負責，但懷疑立刻落在了以色列身上。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）在聲明中指出，哈馬斯高級領導人伊斯梅爾哈尼亞周二在德黑蘭出席伊朗新總統就職典禮時被殺。聲明稱，他和一名伊朗保全人員在其居住地遭到攻擊，調查後將公布進一步細節。

（工商時報 馬婉娟）

哈瑪斯領迪哈尼亞被殺 外界憂中東局勢惡化

伊朗革命衛隊與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在31日分別表示哈瑪斯最高級領導人之一哈尼亞（Ismail Haniyeh）在首都德黑蘭暗殺。目前未有組織出面承認。

革命衛隊表示哈尼亞是在其德黑蘭住所遭攻擊，包括他和其中一個保鏢被殺。目前正進一步調查，並會儘快對外公布詳細內容。

哈尼亞30日在德黑蘭出席伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。

伊朗專家在國營電視台上，譴責是以色列執行這次暗殺行動。因為其長期針對伊朗核子專家進行暗殺行動而嫌疑最大。

以色列目前未就此回應。歐美也尚未發表評論。外界擔心事件會令中東局勢不斷惡化。

哈瑪斯去年10月7日在以色列屠殺約1,200個平民，並綁架約250人充當人質。以色列誓言要殺死哈尼亞和其他哈瑪斯領導人。

（工商時報 鍾志恆）