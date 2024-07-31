雙冠軍重磅聯手開課！JAMESON愛爾蘭威士忌攜手世界調酒冠軍Aki 打造專業級PARTY JAM線上課程

全球銷售第一的愛爾蘭威士忌「JAMESON尊美醇」，攜手華人雞尾酒教父、三次世界調酒比賽冠軍Aki Wang王偉勳，重磅推出「出手就高手的PARTY JAM調酒攻略－世界冠軍Aki帶你快速搞定各種聚會調酒」線上課程。這套課程結合全台最大線上課程平台 PressPlay Academy，推出能輕鬆搞定15種不同聚會與派對情境的實用調酒課程內容，涵蓋高達45款調酒教學，獨家公開世界冠軍Aki的獨創調酒心法，讓你一出手，就能成為驚艷全場的調酒高手。

業者表示，繼上一季Aki推出《世界冠軍調酒學》線上課程的內容與電影級規格大受好評後，今年JAMESON與Aki推出的課程更是在觀影體驗上大幅升級。除了聘請廣告本體《本組織映畫有限公司》的拍攝團隊，使用高規格電影級設備進行拍攝，更為每個情境進行影劇級的美術陳設。為求高度還原生活中的各個聚會場合，從派對、野餐到露營等共15個情境，課程中每一個場景都經過精心設計，融入了細緻的視覺元素，讓你在學習調酒的同時，感受到更多的沉浸感和樂趣，仿佛置身於一場精彩的調酒實境秀中。

全新的線上課程8/1起正式開賣，為了慶祝雙冠軍JAMESON與Aki的首度重磅合作，原價為4,980的課程，至9/15前推出限時早鳥方案，越早購買享受越多優惠。

除了早鳥優惠，至2024/12/15的優惠販售期間，購買學員還會額外享有以下豐富的優惠與抽獎機會。總銷售達標1,500組，將限量抽出幸運學員，參加Aki的線下實體調酒課程(北、中、南各1場)，課程時間以主辦方公告為主；達標2,000組，將抽出5名幸運者獲得保樂力加Professional Bartender Training專業調酒認證課程資格，進一步提升調酒專業能力。此外，總銷售達標1,500人時，將加碼解鎖一支獨家隱藏版課程；達標3,000人時，再次解鎖一支神秘隱藏版課程，內容精彩更多驚喜不容錯過。

此次課程由「JAMESON尊美醇愛爾蘭威士忌」與曾獲3次世界調酒冠軍的Aki Wang聯手打造， 結合Aki近30年的專業調酒歷練，與對生活獨到的理解，濃縮為16堂的調酒課程精華。透過這套課程，Aki將教你如何利用生活中隨手可得的工具，搭配專門為調酒初學者設計的獨家「1+1+1 調酒心法」－1支萬用威士忌、1種情境，加上1個手法，輕鬆調出專業級的口感，徹底翻轉你對調酒的認知。讓你無論是在生日派對、野餐、露營還是朋友聚會等任何歡聚場合，都能體驗調酒的樂趣，創造無限調酒可能，輕鬆成為聚會中的調酒高手，讓生活每個紀念的時刻都充滿令人難忘的調酒魅力。

世界銷售第一名愛爾蘭威士忌JAMESON，不僅深受雞尾酒教父Aki的喜愛，也因來自Midleton Distillery單一酒廠，以溼潤的大麥在乾淨或無菸的窯爐中乾燥，天然純淨氣息由然而生。最具標誌性的「三次蒸餾」工法，使酒體輕盈，造就雙倍滑順的口感，作為基酒萬分百搭。無論是生日派對、節日歡聚、草地野餐、露營派對等只要聚會的情境，當然少不了一點雞尾酒助興。但你有想過連在家點夜市小吃也能搭配專屬特調嗎？姐妹聚會甚至能以燕窩入酒，微醺之餘還養顏美容！由Aki帶著你，為每個情境，設計屬於它的主題特調。

Aki Wang獨創調酒心法「1+1+1=無限可能」，利用生活中隨手可得的工具，也可以輕鬆調出專業級的口感。課程使用高規格電影級設備進行拍攝，高達15種不同派對情境的實用調酒內容。圖/保樂力加提供

在野外露營沒有雪克杯？沒問題，用手沖咖啡壺也能沖出調酒。生日派對沒帶到蠟燭？運用Shake & Flame手法，就能端出應景的蠟燭雞尾酒。愛吃辣的朋友注意了，記得去買香草冰淇淋，準備來一杯止辣又去味的特調。世界調酒冠軍Aki傾囊相授調酒技法，各種意想不到的搭配組合，既簡單又專業，含金量滿出來。透過世界調酒冠軍Aki老師簡單易懂調酒「手法」，你也能創造無限可能。

45款精選聚會調酒配方開始，你將一步步跟著搭大師輕鬆學會如何運用「1+1+1」調酒心法，創造無限款屬於你自己的獨特調酒。這些獨家配方在市面上絕對找不到，只在這套課程中等你一一發現。這套16堂的調酒精華課程專為調酒新手設計， 不僅教你如何利用生活中簡單的工具和材料創造專業級的雞尾酒，更幫助你激發創意，發掘更多調酒的可能性。

世界冠軍Aki帶你輕鬆調出3款不同的聖誕派對調酒：Traders' Milk Punch 交換禮物牛奶潘趣(左起)、Buzzed Truffle Chocolate 微醺榛果巧克力及X'mas Egg Nog 聖誕節蛋酒。圖/保樂力加提供

「出手就高手的PARTY JAM調酒攻略－世界冠軍Aki帶你快速搞定各種聚會調酒」課程，只要用一支JAMESON就能搞定15種情境，製作出45杯不同風格的調酒。無論是調酒初學者或是想學習Aki調酒心法的高手們，都趕快加入我們，一起在聚會中展現你的調酒天賦，每每一出手，就高手。

限時早鳥優惠報名連結：https://www.pressplay.cc/link/s/32326F68（8/1在PressPlay Academy正式開賣，正式課程將在9/16正式上架）。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）