丹佛斯高效變頻器方案 助攻產業低碳轉型

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在全球淨零排放浪潮與歐盟碳邊境調整機制(CBAM)趨勢下，包括鋼鐵、水泥、石化等高碳排產業以及半導體、工業和機械等產業皆受到極大衝擊，他們正面臨著低碳轉型及智慧化升級的挑戰。丹佛斯傳動是變頻器和自動控制技術的市場領導品牌，今年首次參加台北國際自動化工業大展，以「優化設備能效，推動產業低碳轉型」為主題，將展示其高效節能變頻器如何減少設備運行的能源消耗，提高生產效率以及降低二氧化碳排放量，幫助企業逐步實現碳中和與ESG永續經營目標。

2024台北國際自動化工業大展將於8月21日(三)展開為期4天的精彩活動。歡迎蒞臨南港展覽館二館4樓(丹佛斯展位S230)，將有機會與丹佛斯專家面對面交流，掌握最新產品技術、應用與趨勢，以及該公司為新一代智慧工廠提供面向未來之高效節能變頻器解決方案!

產品亮點搶先看

一、高效軸流風扇解決方案(Danfoss EC+ solution)：此方案結合NOVENCO ZerAx®高效軸流風扇與丹佛斯智能變頻器VLT® HVAC Drive FC 102，使個別元件發揮最大效能以達到空調設備能效最佳化之目的，可節省30~50%的能源成本。

二、智慧變頻器搭配狀態監控功能，實現預防性維護：現代化變頻器為工業4.0自動化帶來新商機。丹佛斯智能變頻器內建電流感測器，無需外部感測器，可即時監控馬達運行狀態，使操作人員能在發生計劃外故障之前採取必要的預防措施。

三、iC7-Automation變頻器：這是一款緊湊型通用變頻器，能最大限度地減少安裝空間，具備卓越的電機控制和連接能力，實現與其他設備和系統的無縫連接，其彈性的模組化設計及擴充功能滿足多元化的行業應用需求。

四、DrivePro®生命週期服務

丹佛斯除了提供高品質的變頻器之外，我們的DrivePro®生命週期服務可根據客戶需求提供客製化方案，除了變頻器故障排除、維護、修理和更換服務之外，從備件包到狀態監控解決方案，在交流變頻器的不同生命週期階段為您的業務提供完善服務，從而提高設備效能及正常運行時間。DrivePro®服務可延長交流變頻器的使用壽命，透過變頻器和零件的維修保養和再利用，從而減少原材料的消耗和廢料的產生，為地球永續盡一分心力。

更多詳情請見活動官網: https://bit.ly/3YbHUzS