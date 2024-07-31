康寧公司2024年第二季業績強勁超出預期

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康寧公司7/31日公布2024年第二季的業績表現，並提出對2024年第三季的展望。2024年第二季業績，顯示營收和每股盈餘均超出4月預期，顯示出核心業務回升到與去年同期相比的增長態勢。這一出色表現主要歸功於新款光學連接產品大量應用於生成式AI。

康寧公司2024年第二季的GAAP營收達32.5億美元，核心營收為36億美元。GAAP每股盈餘為0.12美元，每股核心盈餘為0.47美元。GAAP毛利率為29.2%，核心毛利率達到37.9%。GAAP營運現金流為5.21億美元，調整後自由現金流為3.53億美元。管理團隊預計2024年第三季核心營收將增至約37億美元，每股核心盈餘在0.50至0.54美元之間。預期營收增長主要來自光學通訊事業群的新款光學連接產品持續應用於生成式AI。

康寧公司董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）近日表示，第二季的強勁業績表現超出了4月份的預期，核心營收和每股盈餘均回升至較去年同期增長的水平。這一出色表現主要歸因於新款光學連接產品在生成式AI中的大量應用，推動光學通訊事業群的企業網路營收創下紀錄。在第三季，康寧與流明科技（Lumen Technologies）達成協定，將使用新一代AI光纖和光纜系統，幫助流明科技構建新的網路，以進行AI數據中心的互連，機會將越來越多。

此外，魏文德指出，康寧的“躍升計劃”（Springboard）有了良好的開端。隨著週期性因素和長期趨勢共同推動對康寧能力的需求，公司已定位於實現顯著成長，帶來強勁的利潤和現金流增長。基於對躍升計畫的信心不斷增強，公司在第二季開始回購股票，對於為股東創造價值的絕佳機會感到振奮。

這些成果顯示了康寧核心營收和每股盈餘的顯著增長，新款光學連接產品在生成式AI中的大量應用是主要推動力。管理團隊預計，在周期性因素和長期趨勢的推動下，公司未來三年內將增加超過30億美元的年度營收，並實現強勁的利潤和現金流增長。