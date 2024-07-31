陸製造業PMI連3月萎縮 非製造業活動指數也下滑

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大陸國家統計局31日公布，7月份製造業採購經理人指數（PMI）降至49.4，比上月略降0.1個百分點，雖符合預期，但大陸製造業活動已連續3個月處於收縮水準。此外，非製造業商務活動指數比上月下降0.3個百分點至50.2，略遜於市場預期的50.3。

從企業規模看，大型企業PMI為50.5，比上月升0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為49.4和46.7，比上月下降0.4和0.7個百分點。而從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數為50.1，比上月下降0.5個百分點，高於臨界點，表明製造業生產小幅擴張；新訂單指數為49.3，比上月下降0.2個百分點，表明製造業市場需求有所回落。

原材料庫存指數為47.8，比上月升0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄；從業人員指數為48.3，比上月升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅回升。

供應商配送時間指數為49.3，比上月下降0.2個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月有所延長。

非製造業方面，分行業看，建築業商務活動指數為51.2，比上月下降1.1個百分點；服務業商務活動指數為50，位於臨界點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於55以上較高景氣區間；零售、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

新訂單指數為45.7，比上月下降1個百分點，表明非製造業市場需求景氣度回落。分行業看，建築業新訂單指數為40.1，比上月降4個百分點；服務業新訂單指數為46.7，比上月降0.4個百分點。

銷售價格指數為48.2，比上月升0.6個百分點，表明非製造業銷售價格總體水平降幅收窄。分行業看，建築業銷售價格指數為49.3，比上月升0.3個百分點；服務業銷售價格指數為48，比上月升0.6個百分點。

業務活動預期指數為56.1，比上月降1.1個百分點，仍位於較高景氣區間，表明非製造業企業對市場發展保持信心。分行業看，建築業業務活動預期指數為52.9，比上月降1.8個百分點；服務業業務活動預期指數為56.6，比上月下降1個百分點。

7月份，綜合PMI產出指數為50.2，比上月降0.3個百分點，仍位於擴張區間，表明大陸企業生產經營活動繼續保持擴張。