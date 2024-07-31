唯一與卡通頻道聯名親子旅宿 和逸飯店台南西門館系列趣味活動8／1開跑

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和逸飯店·台南西門館為迎接暑假親子出遊高峰，量身打造一系列趣味活動，8月1日起入住旅客可參加以奧運為主題的「COZZI運動會找球趣」闖關遊戲，由遊戲讓孩子探索運動球類賽事。而館內Cozzi KITCHEN卡通頻道派對歡樂廚房，8月1日起推出全新下午茶「南島夏日」，道道清爽開胃。同時歡慶父親節，8月8日至8月11日，爸爸入住和逸飯店·台南西門館或於Cozzi KITCHEN餐廳用餐，出示身份證件即贈送啤酒乙罐，Facebook粉絲團同步舉辦「爸王餐」線上活動，互動留言父親節最想與爸爸做的事，就有機會跟爸爸一同免費體驗下午茶新套餐。

炎炎夏日來點清爽開胃小點，Cozzi KITCHEN餐廳以南洋風味為主題推出「南島夏日」下午茶新菜，親子分享套餐優惠價799元＋10％，可任選2份餐點及2杯飲料，預訂再加碼送奇趣操場暢玩體驗。餐點內容包含「泰式鮮蝦沙拉佐金錢蝦餅」、「南洋沙嗲雞肉串」，「盛夏繽紛水果聖代」，飲品推出泰國道地的「手標泰式奶茶」和大人小孩都愛的「美祿恐龍」可可飲。

Cozzi KITCHEN南洋風味新菜上市，預訂親子分享套餐再送遊樂設施暢玩體驗。圖／和逸飯店‧台南西門館提供

和逸飯店‧台南西門館是全台唯一與卡通頻道聯名的親子旅宿，遊樂設施豐富多元，最適合大小朋友待在飯店瘋玩一整天。父親節當周8月8日至8月11日，爸爸入住或於Cozzi KITCHEN餐廳用餐，且為AMAZZING CLUB會員，出示身份證件還能免費兌換啤酒乙罐。

和逸飯店‧台南西門館 暑假更祭出限定卡通玩偶「飛天小女警啦啦隊」系列、「熊熊遇見你海灘郊遊」系列，現在預訂「卡通明星大聯萌」住房專案，每晚$4,940元起，入住即贈送限定版卡通玩偶及卡通主題備品。另外「這夏好食光」住房專案好評延長至9月30日，每晚4,880元起，周日至周四入住加碼享第3位旅客免費入住、免費升等兩大床、贈送下午茶小點等優惠，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5％折扣，以上住房專案於高鐵聯票網站預訂，享高鐵車票加購平日 78 折、假日 85 折優惠。

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