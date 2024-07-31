瑞昱法說後 2外資長線比讚喊加碼

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【時報記者王逸芯台北報導】瑞昱(2379)法說釋出第二季亮眼財報，惟展望第三季預計營收僅微幅成長。兩家外資出具最新研究報告，多認為儘管短線訂單能見度有限，但瑞昱長線仍將受益於傳輸速度的升級。美系外資維持瑞昱加碼評等、目標價707元，日系外資維持加碼評等、目標價588元。

美系外資表示，有鑑於補貨以及早期訂單在上半年已經進行拉貨，故瑞昱預計第三季營收僅略有增長，毛利率和運營支出比率應和第二季保持不變，不僅如此，也看到先前618檔期的銷售表現不如市場預期。以產品來說，瑞昱在第三季網路和汽車乙太網的增長將是最強勁的，因此，預估第三季營收將呈現低個位數季增加。在獲利率方面，瑞昱認為庫存沖銷將持續到下半年，甚至到2025年，因此，預計毛利率會落在50%附近。

另外，美系外資表示，瑞昱上半年沒有與AI PC以及Win 10轉換的相關出貨量。總體而言，瑞昱認為，2024年全年PC出貨量將持平。在WoA方面，瑞昱提到，不僅操作系統需要優化，開發工具也需要優化。WiFi 7在路由器/PC中的滲透率將從2024年的不到5%增加到 2025年的10%。在USB4方面，瑞昱USB4相關產品應在2024年底或2025年初開始貢獻收入。整體來說，維持瑞昱加碼評等、目標價707元。

日系外資表示，瑞昱第二季業績表現優於預期，惟對第三季維持審慎穩定的預期，這可能意味著業務的平衡，即傳統的季節性今年可能無法奏效，主要是因為網路通信、電腦設備、多媒體和消費產品線的訂單可見性有限，其中，僅汽車除外。然而，預期這種業務的平衡應該是暫時的，並不會損害對瑞昱長期表現積極立場的預期。在傳輸速度的升級長期趨勢下，瑞昱處於有利地位，讓其在2025年皆可以享受穩定的盈利週期。

最後，日系外資維持瑞昱加碼評等、目標價588元，並將瑞昱2024~2026年凈利潤微調約1%，分別落在27.731元、32.228元以及 41.054元。