7／31盤中熱門焦點股

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今（7/31）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

(1) 旺宏4大產線將好轉 營運季季升

旺宏（2337）30日舉行線上法說，總經理盧志遠指出，近來3C產品需求回升，車用及工業需求雖仍疲軟，但預期為短期現象，NOR、ROM、NAND及代工四大產品線將全面好轉，下半年表現有望優於上半年。他對後市抱持樂觀態度，公司營運將一季比一季好；目標是恢復過往上半年和下半年，約4比6營收路徑。旺宏今(31)日股價以平低盤開出後隨即直線仰攻，10點過後鎖上漲停29.4元，並爆出逾10萬張大量。

旺宏2023年虧損，仍配發0.5元現金股利，法人期許，旺宏股利配發能回到每股現金股利1.5元，盧志遠也肯定回覆：「指日可待」。

盧志遠並分享旺宏新品研發進度，他指出，3D NAND 192層將於2024年底或2025年初出貨；在11月德國慕尼黑電子展中，則擬向客戶正式介紹3D NOR，此一樣品已推出，並將於2025年量產，預期在汽車、工控領域將大放異彩。

此外，該公司與IBM合作開發300多層的3D NAND Flash搭配控制晶片，自2023年開始後，預計2026年量產，將進攻利基型市場。

旺宏任天堂客戶主機平台已過高峰，上半年推出較少款遊戲新作，致使旺宏ROM第二季銷售下降至歷史同期最低；在NOR部分，因電腦、消費性電子及通訊新應用終端需求帶動成長，訂單趨勢維持穩定，並回升至2022年水準，預期2024年下半年將迎來旺季。

旺宏第二季合併營收淨額64.56億元，季增12％，但年減13％。第二季稅後淨損2.86億元，每股虧損0.15元，旺宏第二季的存貨損失提列，下降至8,200萬元，如果排除第二季的3億元地震損失，第二季營運已接近損益兩平。

（工商時報 李娟萍、數位編輯）

(2) 國巨H1賺百億 股價跳空大漲

國巨（2327）公布第二季財報，單季EPS以13.02元登11季新高紀錄，累計上半年獲利突破百億，年增28.1％，EPS達24.04元，在電子業可望名列前茅；由於國巨的存貨周轉天數已從第一季的130天降至120天，因應未來需求，國巨第三季將提升標準品稼動率，建立安全庫存。受惠財報亮眼，今(31)日股價跳空大漲，11點過後漲幅擴大至逾8%。

根據國巨釋出的營運展望，第三季營收可望低個位數成長，第二季連袂寫六季新高的毛利率、營益率，本季將挑戰持續成長，此外，國巨也強調，第二季營收優於預期，主要受惠於AI、伺服器相關需求強勁，預期動能將延續，雖不至於推升產業呈現V型反轉，但會帶動合理的庫存回補需求。

國巨觀察終端應用，第三季手機、筆電、伺服器等應用需求持續回升，但工業應用成長曲線緩和，汽車應用除了中國市場強勁之外，歐美市場較為平緩，預期汽車市場將於第四季至2025年初呈現較明顯的復甦。

國巨統計，今年第一季的存貨周轉天數約130天，第二季已進一步下滑至120天，隨著通路庫存水位降至健康狀態，並預期健康的態勢將延續未來幾季，因應未來的訂單需求，國巨第三季將拉高標準品稼動率，以建立安全庫存水位，估標準品稼動率將從50％提升至65％；利基品稼動率從70％提升至75％。

觀察訂單出貨比（B／B ratio），國巨指出，目前特殊品與標準品的訂單出貨比，持續維持在1上下、或是微幅高過1。

國巨30日公布第二季財報，第二季營收達314.18億元，季增10.2％、年增17.4％，第二季稅後純益54.53億元，每股稅後純益13.02元，寫11季新高紀錄，毛利率、營益率雙率雙升，累計國巨上半年獲利突破百億，達100.62億元，年增28.1％，每股稅後純益24.04元，上半年獲利進度可望在眾多科技廠中名列前茅。

（工商時報 李淑惠、數位編輯）

(3) 瑞昱第二季雙率雙升，每股賺8.55元，寫八季以來新高

瑞昱（2379）30日召開法說會，第二季繳出不俗成績，雙率雙升下，單季每股稅後純益（EPS）8.55元，寫八季以來新高。瑞昱副總黃依瑋指出，受惠今年各項大型運動賽事激勵，第二季電視相關晶片動能佳，第三季在乙太網路、Wi-Fi 7等新應用加持下，傳統旺季仍值得期待；尤其在網路交換器，打入印度等新市場，為營運動能增溫。今(31)日股價跳空開高，盤中漲幅逾3%。

瑞昱第二季合併營收306.74億元，季增19.7％、年增16.7％，毛利率50.9％，季增0.1個百分點，稅後純益為43.87億元，年增68.3％，EPS 8.55元，上半年EPS14.66元。

黃依瑋表示，受到歐洲盃等大型賽事的推升，電視相關晶片出貨暢旺，儘管陸系業者競爭持續，不過瑞昱仍藉由設計、技術等優勢奪得訂單。

儘管拉貨仍以短單為主、第三季能見度不高，瑞昱營運動能仍將延續。黃依瑋認為，在通訊、音訊及車聯網應用支撐下，將維持第二季之成長動能，毛利率表現也落於50.9％之水準；進一步分析，由乙太網路產品強勁成長帶動，高速傳輸產品將陸續出貨。

黃依瑋指出，USB-4用來串連大量裝置，以高速傳輸連結多螢幕、多影音埠，是現階段最佳PC/NB連接形式，下半年出貨可期、明年需求更高。Hub controller產品已開始陸續導入，並於PC/NB廠陸續開案。

網路交換器則打入新市場，開始出貨貢獻營收；價格更佳之Wi-Fi 7同步在PC、消費型電子與IoT等多項應用中取得成績。黃依瑋透露，今年Wi-Fi 7於終端產品滲透率約莫5％，但看好後續迭代需求，產品組合有望越趨強健。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）

(4) 盤中熱門焦點股：

1. 台積電(2330)：昨夜ADR收盤重跌3.42%，但盤後跌幅大舉收斂，今早續開低11元、報929元，但承接買盤不弱，暫穩930元之上。

2.橋椿(2062)：全年業績將逐季回升恢復成長，股價逆漲觸漲停，再創本波新高。

3.高鋒(4510)：外資偏多護體，晨盤噴量觸漲停，攻上30元高檔區。

4.錸德(2349)：無懼法人偏空，低檔連拉4根紅K，盤初一度大漲9%，站穩五日線。

5.國巨(2327)：上半年EPS 24.04元、樂觀看Q3，利多打敗空頭，一度飆高6%。

6.定穎投控(3715)：上半年每股獲利2.24元，泰國廠新產能加入拚後市，一度勁揚5%望向60元。

7.世界(5347)：Q3稼動率估近7成、毛利率上看3成，盤初股價跌約3.5%反應。

8.中華(2204)：H1每股盈餘4.5元，優於去年同期的2.83元，但盤初股價續跌逾5.5%。

9.世紀鋼(9958)：法人近期偏多+股價跌多，盤初逆勢彈升逾3%，向上方5日線逼近。

10.宏旭-KY(2243)：上半年營運亮眼+法人近期買多賣少，盤初逆勢續彈逾2%。

11.華邦電(2344)：近期法人持續賣超拖累股價挫跌，8月2日法說在即，今早開低走高，強於大盤。

12.矽格(6257)：上半年每股盈餘3.25元，股價開高逾2%。

13.智原(3035)：Q2每股賺1元，NRE營收續創新高，估本季業績增長，股價開低震盪。

14.盛群(6202)：公司法說會表示Q3營收類似Q2，轉盈比較拚，股價承壓。

15.聯詠(3034)：將在8月6日召開法人說明會，美系外資看Q3成長有限，續喊加碼、看666元，股價跌2%續探底。

16.瑞昱(2379)：第2季每股純益8.55元，為近八季高點，估Q3營收微增，盤初大漲4%站回季線。

17.力成(6239)：第2季淨利季增5%、EPS 2.45元，上半年每股賺4.77元，將攻先進封裝和矽光子，股價低檔震盪。

18.雲品(2748)：今日除息，股價小跌。公司看好下半年館內外動能穩步走揚。

19.志強-KY(6768)：上半年每股賺4.02元，年增166%，搭奧運題材股價攻百元新高。

20.聯發科(2454)：今下午舉行法說會，市場看第三季旺季微溫，股價下挫續築底。

21.健策(3653)：全球高效散熱產品的需求增長，本土法人全力挺進，早盤續強走高逾2%。

22.鴻海(2317)：iPhone題材穩軍心，今早黑翻紅，拚返200大關。

23.美隆電(2477)：開發新市場力拚今年成長，一連兩日留下影線，股價逆揚逾3%。

24.長華*(8070)：訂單能見度看到2026年，外資、投信齊買超，早盤走高約1%，突破底檔區間。

25.京城(2524)：眾利多昨日攻破百元，多方煞車止不住，早盤再創高突破110元。

26.潤弘(2597)：外資連10買、投信連9買，籌碼面堅若磐石，走揚逾3%再創高。

27.雲豹能源(6869)：昨日一度跌停，今日回神一度反彈逾半根，目前漲幅收斂至約3%。

28.美律(2439)：迎IPhone 16新品旺季，今日股價平盤上下狹幅震盪，表現抗跌。

29.是方(6561)：AI需求強勁，將再建一座新IDC中心，激勵股價上漲近6%。

30.奇鋐(3017)：GB 200伺服器搭配的水冷板模組Q3試產，下半年營收看俏，股價由黑翻紅，站穩半年線。

31.福裕(4513)：營建題材帶旺，價量俱揚續創26年新高。

32.太普高(3284)：法人預期今年營收、獲利樂觀可期，外資連買加持，股價強彈半根停板，續創歷史高。

33.海悅(2348)：全年有望首度挑戰大賺2個股本，股價急拉逾半根停板，快步邁向填權息。

34.銘旺科(2429)：外資偏多加持，止跌反彈連拉2根漲停，重登月線。

(時報資訊 李慧蘭)

(5) 房仲代銷本業業績旺 信義H1每股賺1.54元

受惠今年以來房市景氣熱潮，房仲及代銷本業業績旺，信義房屋（9940）30日董事會通過上半年半年報，上半年營收74.25億元、年減4.9％，淨利11.37億元、年增12.4％，每股純益1.54元，優於去年同期的1.37元，為近四年同期新高。今(31)日股價放量衝高，早盤見到35元波段新高，11點過後漲幅逾4%。

信義房屋去年初尚有板橋建案「嘉和」部分交屋認列，不過今年營收全數來自於代銷、仲介本業，大陸無錫建案「山水」，反應國內房市在去年底後一波熱潮，帶動房仲、代銷業績成長，今年自3月起，已連續四個月單月營收突破13億元大關。

信義房屋表示，去年第四季以來因台股創高、新青安房貸政策帶動，國內房市出現一波熱潮，上半年買賣移轉棟數年增27％，創下近11年來同期新高，第二季信義房價指數七都年增4.8％~17％呈現價量齊揚走勢，預期下半年房市呈平穩表現，不過美國大選，國內股市高檔震盪等變數仍將影響房市動能。

以業績面來看，未來一年業績主要仍來自於房仲及代銷本業貢獻，板橋完銷建案「嘉品」預計明年中完工認列，屆時將是下一波營收高峰期，此外，新莊完銷建案「嘉學」預計於2028年完工。

（工商時報 郭及天、數位編輯）

(6) 匯兌利益補 八貫H1獲利靚

八貫（1342）公布第二季營運成果，伴隨出貨推進，第二季營收6.2億元，季增1.1％，營業淨利1.42億元，季增16.6％，稅後純益1.38億元，季增11.3％，EPS 1.77元。上半年營收12.33億元，年減1％，營業淨利2.64億元，年減5.2％，但在匯兌利益加持下，稅後純益2.63億元，年增7.2％，EPS 3.36元。由於股價跌幅已深，今(31)日股價表現抗跌，嘗試打出底部。

展望後市，八貫表示，全球經濟景氣偏弱，戶外類產品消費者需求未見明顯起色，目前除航太救生類產品，其他產品線評估以急單方式為主，除在手訂單，公司亦努力爭取第三季可以出貨的急單達交的機會。

八貫營收規模最大的戶外產品線，因春夏季節款品項已於5月後陸續出貨完畢，經典款受美國通膨等因素，市場買氣較弱，影響客戶拉貨；醫療產品線因醫療院所採購需求在FDA補貼明朗前轉趨保守，營收動能疲弱，加上上半年研發費用較去年同期增加，壓抑獲利推進力道。

（工商時報 彭暄貽、數位編輯）

(7) 群創Q2賺了！擺脫連八季虧損

群創公布2024年第二季財報，終結連續八個季度的虧損，單季轉虧為盈，營業淨利3.64億元，稅後純益11.31億元，EPS為0.12元，不過，第三季展望保守，群創預估，第三季大尺寸面板出貨將是小幅衰退，平均出貨單價持平。今(31)日股價以高盤開出後，在獲利了結賣壓出籠下，股價開高走低，11點過後由紅翻黑。

受惠於國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨，大尺寸面板第二季價量俱揚，群創第二季整體出貨面積671萬平方公尺，較前一季增加11.5％，再加上面板價格上漲，稼動率提升，終於擺脫連續八個季度的虧損，單季轉盈。

群創第二季合併營收約568.61億元、相比前一季成長12.6％，毛利率回到兩位數、達10％，營業利益約3.64億元，稅後純益約11.31億元，EPS 0.12元，轉虧為盈，EBITDA獲利率也提升到14.4％。

累計上半年合併營收1,073.53億元、年成長6.63％，營業損失28.07億元，稅後淨損29.73億元，每股虧損0.33元。

此外，群創董事會通過授權董事長處分不動產案，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。群創南科D廠區TAC廠就是先前市場盛傳正在洽談出售的5.5代廠，群創公告等於證實了先前賣廠傳聞。而市場傳出買家就是先前盛傳的記憶體大廠美光

（工商時報 袁顥庭、數位編輯）