GDP年增和通膨同步上揚 中研院經濟所大幅修正預測

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中研院經濟研究所31日說明「2024年臺灣經濟情勢總展望之修正」，將今（2024）全年實質經濟成長率預測向上修正至3.88％，較前次預測增加0.86個百分點；今年CPI成長率為2.21％，較前次預測亦上調0.31個百分點。

中研院經濟研究所的3.88％估值，是截至目前國內外經濟研究機構預測台灣經濟成長率最高，也是最接近主計總處5月底公布的3.94％預估值。

中研院經濟研究所兼任研究員林常青，以「盛夏迎炙擁新機」形容現在的經濟情勢。他表示，今年上半年全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，促使第一季經濟成長優於預期，帶來實質GDP年增率達6.56％，且出口將持續穩定成長並進一步帶動進口，預計下半年國內景氣持續穩定復甦，出口帶動進口是上修此次預測值的主要拉力。中研院經濟所預期今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率，將分別為8.48％與8.23％。

隨著經濟景氣增溫，中研院經濟所指出，今年來消費者信心指數持續走升，就業市場穩定且股市交易活絡，政府亦推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，「皆有助於提高家庭可支配所得及消費」，再加上跨境旅遊與商務旅行需求暢旺，林長青認為，相關因素大力維繫民間消費動能，即使實質民間消費成長率去年已高達8.32％，預估今年實質民間消費成長率仍可以達到2.62％，對經濟成長帶來實質貢獻。

中研院經濟所預估，國外及國內需求對2024年經濟成長率的貢獻率，分別為2.54、1.34 個百分點。

困擾歐美經濟嚴重的通膨，在台灣對物價影響的情況有所不同，中研院經濟所此次上修消費者物價指數CPI成長率至2.21％，但下修生產者物價指數PPI至1.26 ％。林長青指出，上半年有兩項因素導致CPI走升，一是4月起電價調漲，上半年年增3.10％；二是醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大，上半年年增2.58％，使得CPI上半年平均較去年同期年增2.27％，核心消費者物價指數也上升2.02％。

下半年的物價走升壓力，中研院經濟所評估，仍然有四項因素在推升，一、電價調漲對物價的影響需要時間反應，二、房價的持續上漲對租金也造成壓力，三、軍公教加薪亦帶動整體薪資的調升，林長青指出，還有凱米颱風造成中南部豪雨成災的影響，下半年通膨壓力不可小覷，因此預期2024年CPI成長率為2.21％。