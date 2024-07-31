《美股》焦點股：都賺AI財 微軟、超微盤後兩樣情

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●資安公司CrowdStrike周二股票重挫9.7%，收在233.65美元。CNBC報導，達美航空準備循法律途徑向CrowdStrike和微軟尋求損害賠償。日前CrowdStrike軟體更新出包，導致Windows作業系統全球大當機，迫使達美航空取消數千架次航班。本月以來CrowdStrike股價已大跌近40%，料將周三（7月31日）創下史上最大單月跌幅。

●默沙東（Merck & Co Inc）第二季財報優於市場預期，但全年展望意外疲弱，周二股價重挫9.8%，收在115.25美元。

●寶僑（Procter & Gamble）跌4.84%，收在161.70美元。由於中國需求低迷不振，該公司上季營收不如市場預期。

●微軟周二股價下跌0.89%，收在422.92美元，由於旗下雲端運算服務Azure上季增長不如市場預期，引發巨額AI投資需要更長時間才能獲得回報的疑慮，盤後股價一度較收盤價下挫7%，目前跌2.72%，報411.40美元。微軟2024會計年度第四季（2024年4～6月）營收年增15%，至647.3億美元，優於分析師預測均值643.9億美元。每股盈餘2.95美元，優於分析師預測均值2.93美元。聚焦於AI服務的Azure等雲端服務事業營收年增29%，較前一季的年增31%放緩，也不及市場預估的年增31%。微軟第四財季以投資AI為主的資本支出達到190億美元，較前一季的140億美元提高35%、較前一年同期的107億美元成長近1倍，並創下歷史新高。

值得注意的是，微軟表示，AI業務為Azure第四財季增長率貢獻8個百分點，高於前一季的7個百分點。財務長Amy Hood表示，Azure的AI服務需求強勁，但現有算力產能受限，是該事業營收不如預期的主要原因。他預估2025會計年度第一季（2024年7～9月）Azure部門營收將成長28%～29%，並可望在下半年度（2025年上半年）加速成長。

●超微（AMD）第二季獲利意外強勁，且第三季營收展望優於市場預期，執行長蘇姿丰更上修今年AI晶片營收預測，受此激勵，周二超微盤後股價來到149.02美元，較當日收盤價138.44美元大漲7.64%，亦較前收價139.75美元大漲6.6%。超微第二季（截至6月29日）營收為58.3億美元，優於市場預估的57.2億美元。經調整後每股盈餘為0.69美元，優於市場預估的0.68美元。受惠於AI晶片出貨強勁，資料中心事業營收較去年同期暴增115%，至28億美元，高於市場預估的27.5億美元。超微預估第三季營收為67億美元，優於市場預估的66.1億美元。執行長蘇姿丰（Lisa Su）在法說會上表示，公司看好2024年資料中心GPU營收將超過45億美元，高於我們在4月預估的 40億美元」。