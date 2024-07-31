大巨蛋消防演練完成 9月開演唱會有望 蔣萬安：盼江蕙復出

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北大巨蛋舉辦演唱會前須先經性能審查，負責營運的遠雄集團已將自衛消防編組計畫送消防安全基金會查核驗證，30日在消安基金會派員監督下，遠雄動員近百人展開消防驗證演練，預計最快8月上旬可完成審核報告。對此台北市長蔣萬安31日受訪時表示，大巨蛋場地最快9月能夠舉辦演唱會，但一般需要3個月籌備期，除了確定10月份可以舉辦國慶晚會外，也希望之後台語天后江蕙能復出，在大巨蛋舉辦演唱會。

針對大巨蛋30日完成消防驗證演練，消安基金會預計最快8月上旬可完成審核報告，蔣萬安31日上午出席內科捐血活動時也簡短受訪。他表示，當初在上任時界對大巨蛋設定好階段性目標，上任第1年盡快讓大巨蛋可以完工啟用，第2年則是盡全力克服過去的限制以及各項困難，能夠讓大巨蛋舉辦演唱會，因此今年目標就是讓大巨蛋盡快能舉辦演唱會。

蔣萬安說，預計8月中旬，消防安全基金會就會完成相關的檢查以及各項的演練，屆時把案件送到台北市政府，相關單位就會做全面的審查。只要審查通過、8月完成，最快9月起大巨蛋的場地是準備好能夠舉辦演唱會的。不過他也強調，舉辦演唱會一般都要3個月的籌備期，因此目前可以確定的，是10月份大巨蛋能夠舉辦國慶晚會。

蔣萬安也打趣說道，大巨蛋能夠舉辦演唱會後，他個人希望台語天后歌手江蕙能夠復出在大巨蛋辦演唱會，「因為我結婚的時候跟我太太進場，我們是唱江蕙的《家後》，所以當然我自己個人的心願啦！」

至於針對台北市前市長、民眾黨主席柯文哲30日針對京華城容積獎勵，脫口而出表示「是圖利但哪裡違法」的說法，蔣萬安並未多做回應，僅簡短表示「他真的這樣講？」後即進入會場參加活動。