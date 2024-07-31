金融、航運馳援 它爆波段大量收漲停 這17檔亮眼

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台股今（31）日開低來回震盪，持續在22,000點大關上方徘徊，盤中低見22,046.29點，收盤下跌24.22點，跌幅0.11％，以點22,199.35點作收，成交量為3,735.7億元。

由於加權指數中的單一成份股台積電所占權重超過30％，且天數已不符合美國廣基指數的規定，在被改列為窄基指數後，美系投資機構已無法交易臺股期貨、小型臺指期貨及客製化小型臺指期貨等商品。

台積電今日下跌6元，以934元作收。下午三點要召開線上法說會的聯發科下跌35元，以1,220元作收。鴻海上漲2元，以198元作收。

AMD公布的第二季財報符合市場預估，讓廣達、緯穎、技嘉、英業達等AI概念股一同紅字作收。

金融類股慢步向上收紅，新光金、中信金、開發金、台新金、玉山金等個股皆有破萬張的成交量。隨著財報的公布，記憶體廠旺宏今日爆出波段大量，以113,815張的成交量搭配漲停價作收。

貨櫃三雄則再次同步收紅，長榮漲幅2.1％，以170.5元作收。萬海漲幅2.23％，以77.9元作收。陽明漲幅1.77％，以63.4元作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計台火、矽統、大略-KY、力麗店等17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以零組件、運輸、金融類股波動最大，其中零組件上漲1.4％，運輸和金融上漲1.34％，光電類股跌幅明顯，下跌1.5％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達8.71％的有10檔，前7名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為台火（9902）、矽統（2363）、三洋實業（1472）、旺宏（2337）、銘旺科（2429）、波力-KY（8467）、康控-KY（4943）、晶彩科（3535）、裕慶-KY（6957）、永光（1711）。

上市股跌幅超過4.9％的有10檔，當中有1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為中華（2204）、新日興（3376）、隆銘綠能（3018）、AES-KY（6781）、雲豹能源（6869）、同泰（3321）、全新（2455）、華友聯（1436）、弘憶股（3312）、億豐（8464）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、旺宏（2337）、訊舟（3047）、錸德（2349）、新光金（2888）、鴻海（2317）、友達（2409）、中信金（2891）、聯電（2303）、開發金（2883）。

上櫃股有10檔達9.87％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為大略-KY（4804）、力麗店（5364）、光頡（3624）、鑫科（3663）、易發（6425）、天品（6199）、明係（6804）、高鋒（4510）、宏碩系統（6895）、福裕（4513）。

上櫃股有10檔有5.07％以上跌幅，當中無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為穩懋（3105）、千附精密（6829）、安碁資訊（6690）、鏵友益（6877）、泰谷（3339）、新零售（3085）、永信建（5508）、誠泰科技（4767）、全域（3067）、訊聯基因（4160）。

上櫃成交量前10名個股依序為均豪（5443）、東捷（8064）、鑫科（3663）、穩懋（3105）、精材（3374）、力麒（5512）、安國（8054）、福裕（4513）、高鋒（4510）、波若威（3163）。