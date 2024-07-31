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《國際產業》歐洲航太合作有譜 李奧納多、空巴、達利思3家公司洽談中

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利的航太和國防工業集團李奧納多(Leonardo)在周二表示，公司正與法國的空中巴士(Airbus)和達利思(Thales)就太空領域的結盟事宜進行談判。

路透曾在本月稍早報導，該三家公司正在探索航太活動的合作。

李奧納多執行長Roberto Cingolani周二公佈2024年上半業績之後，並在與分析師的談話時表示，公司正在與達利思和空中巴士以非常富有建設性的方式討論可能的結盟和協同效應，進而加強歐洲在航太領域的實力。

他說，歐洲需要一個新的綜合戰略，因為歐洲需要一個更為強大的航太組織，來與美國和中國等較大競爭對手相抗衡。

歐盟目前正在推行一項更為激進的歐洲太空戰略，以防止被美國和中國的推進器技術所牽制。

有消息人士在本周一指出，空中巴士正在為陷入困境的航太業務制定扭轉計畫。

Cingolani在周二表示，三家公司之間的合作正在進行中，談判的重點是「合作精神」。

李奧納多製造衛星、軌道基礎設施和感測器，並管理衛星服務、推進器和發射系統。該公司與達利思有兩家合資公司，分別Thales Alenia Space和Telespazio。

而空中巴士和Thales Alenia Space是歐洲最大的電信、導航和監視衛星製造商。

李奧納多的Cingolani說：「我們新的航太部門規模相當龐大」，他補充說，李奧納多將非常「精挑細選」地開展工作。

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