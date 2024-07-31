倒數兩周！2024 TAA國際HI-END音響大展 驚喜祭加碼好康

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一年一度令人引領期盼的音響盛會將至！「2024 TAA國際HI-END音響大展」即將自8月15日至18日於台北圓山大飯店展出，今年創空前規模，規劃５層樓展區並邀集500家海內外知名品牌進駐，今日更宣布多重購票加碼好康。除了早鳥票優惠外，此次更全新推出多日套票，以5折優惠價盡情享受一連4天的展覽，還能享有200元加價購國家音樂廳級公益音樂會門票資格；另外，今年更首度攜手台灣最大線上音樂串流平台KKBOX推出三大系列活動，祭出省千元訂閱方案，還能抽高級音響設備。目前購票已進入倒數階段，對各式視聽設備感興趣的民眾要把握機會，以最划算的價格獲多項好康優惠，一起享受今夏不容錯過的「2024 TAA國際HI-END音響大展」。

愛樂者齊做公益 ! 8/9展前音樂會再現豪華陣容，早鳥加購價200元，額滿即止

有鑑於去年公益音樂會廣受民眾好評，此次在正式開展前，TAA臺灣音響發展協會再度於8月9日舉辦公益音樂會「爵士週五夜Jazz Friday Night—黃瑞豐爵士六重奏」，由台灣鼓王黃瑞豐領銜，攜手爵士爵士女伶—史茵茵、男歌手—陳勇、低音大提琴—莊嘉維、鍵盤手—洪筠惠及薩克斯風 / 黑管—Jim Geddes，展開一場豪華音樂饗宴，凡購買早鳥預購票，即可享200元加購價購買入場票券，音樂會限量250席，售完為止。另音樂會收入扣除稅捐後，將全數捐作公益使用，歡迎愛樂者享受音樂的同時，也能一齊響應做公益。

首度攜手KKBOX展無損音樂體驗，抽多款高階音響設備，7折方案優惠現省千元

亞洲最大 AI 影音多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies 旗下音樂串流品牌 KKBOX，今年也重磅宣布參與第34屆「TAA國際HI-END音響大展」，以合作夥伴之姿首度參與台灣年度音響盛事。而此次活動中，KKBOX以「無損音質服務」為主題，利用更鮮明、立體及開闊的極致聆聽體驗，並搭配三大系列活動，全面滿足每位音響迷。民眾於8/6 (二) 23:59前，凡聆聽由聽由 TAA 國際 HI-END 音響大展大會指定的「音響人推薦無損歌單」，即可解鎖專屬「音響展任務徽章」，還可以抽限量音響展雙人門票，限量50組。

另外，KKBOX與TAA Hi-End 音響大展合作期間，推出每月299元的「個人專屬方案」，更全新推出「音響展年優惠方案」，享有一年僅2,512元的好康費用（原價3,588元），以下殺7折的優惠，讓民眾皆能現省千元。

為增加與現場民眾的互動，KKBOX也推出現場打卡抽獎活動，除了於入場時獲得限量15,000組的KKOX無損音質「首月免費體驗序號」，只要前往KKBOX位於 2樓的217攤位，利用現場的高品質音響享受無損音質的聆聽體驗，即可享有「達琳牌黑膠唱片機」、「Sennheiser 真無線藍牙耳機」、「GAIT 玻璃振膜藍芽喇叭」、「harman/kardon 哈曼卡頓 – LUNA 可攜式藍牙喇叭」、「 日本 final – UX2000 降噪頭戴式耳機」等多樣好禮的抽獎資格，讓熱愛音響的發燒友們逛得開心，還有機會把各式頂級設備免費帶回家！

早鳥預購持續熱賣！500間海內外知名品牌齊聚圓山，全新推出多日套票下殺5折優惠

「2024 TAA國際HI-END音響大展」即將於8月15日在台北圓山大飯店揭開序幕，一連展4天至8月18日結束，打造5層樓展區，邀集多達500間海內外知名品牌進駐，成為亞洲音響迷關注的焦點，並創下歷屆最大展區規模。而此次的展覽內容再優化，從頂級HI-END音響和多聲道影音系統、數位視訊（液晶電視、投影機系列）、卡拉OK、音響元件、週邊附件、線材、DIY套件、影音軟體及專業雜誌至各大品牌耳機、隨身播放器及耳機擴大機等豐富多元的音響設備皆將在活動現場一一展出。

此次早鳥預售單人票，網路優惠價為200元（現場票300元），每次限購4張；另外，為歡慶今年音響大展活動創歷屆最大規模，TAA臺灣音響發展協會特別於今年全新推出多日套票組合，網路優惠價600元（現場票1,200元），相當於享有對折的優惠價格，凡購買多日套票的民眾，可於活動展期間，至現場兌換4張入場票券，以最優惠及最划算的套票價格，盡情欣賞4天展覽，