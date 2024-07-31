基隆高中生技驚四座！機器人競賽奪金 逆轉勝超勵志

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基隆商工的兩名同學日前跨科合作，參加勞動部主辦的第54屆全國技能競賽，在青年組機器人職種榮獲金牌，獲獎的同學除在現場接受總統賴清德的表揚外，也取得國手選拔賽資格，升學時將取得技優保送、技優甄審加分40％資格。

基隆商工表示，機器人職種的競賽方式，參賽的學生必須自行設計組裝機器人的硬體組件，競賽過程中需具備破解迷宮與夾取指定方塊到指定位置的任務，因此機器人需具有智能避障，影像辨識與機械手臂取放物件等功能。

獲得金牌的航電科三年級歐陽聖、資訊科三年級林柏翰表示，這屆大會第一次使用國際賽的評分方式，導致比賽過程中我們不適應時間分配，加上部分區域的燈光過亮，使得循線感測器變得非常不靈敏。兩人說，比完前兩天的賽程，他們預估分數已經落後領先群有段距離，此時老師鼓勵我們打起精神，比賽還沒結束，最後一天要拿出最好的表現。

兩位同學說，最後一場的題目難度很高，比賽場地將整張地圖反轉過來，加上2×3和3×3混合的複雜迷宮，櫃子內的其中一格還會放置兩顆要夾取的方塊，難度大大的提升。兩人想這是最後一次機會了，我們要穩穩來，努力嘗試把我們該有的分數都拿到。所以可以上場練習的時間幾乎都拿來調整機器人夾取方塊的動作以及修正穿越迷宮的路徑，最後上場比賽時終於一舉逆轉。

指導兩人的航電科主任顏國恩說：這次培訓的選手參與過多次同質性的比賽，也是為了讓選手們在比賽時能有足夠的比賽臨場反應，也樂見學生們因為機器人而能全力投入準備，而能更多精熟所有的控制技術。更期待學生能繼續努力準備國手賽的選拔。

基隆商工表示，機器人是集合電機、電子、資訊與機械等專業，整合技術的新興職種，將培養出人工智慧及智動化科技人才。機器人也是配合政府政策發展生產力4.0及智慧機械主要之關鍵設備。