消保協會抽驗南部市場豆腐 3件竟含防腐劑恐傷身

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豆腐是攝取蛋白質重要來源，台灣消保協會近日前往台南、高雄、屏東等地傳統市場稽查50件鮮嫩豆腐，竟然驗出高屏3件有防腐劑成分的苯甲酸，但苯甲酸依規定必須零檢出，吃多恐傷身，業者已違反《食安法》，最重可處300萬罰緩，消保團體也呼籲各地衛生單位必須加強稽查頻率。

台灣消保協會執行長徐邦瀚指出，新鮮豆腐是不能添加防腐劑的，天氣炎熱，商人疑為保存新鮮豆腐而添加不合法的防腐劑，這次特地前往台南、高雄、屏東等大型傳統市場抽驗50件新鮮豆腐。

徐邦瀚表示，抽驗結果出爐，台南抽驗15件全數合格，屏東2件不合格，分別位於屏東建華市場、屏東北區市場，建華市場被驗出不得檢出的苯甲酸劑量是1.71 g／kg的高劑量，比豆干合法能添加的劑量還多2倍。高雄則是肉豆公市場1件不合格。

台灣消保協會醫事專業委員、義大生物科技學系助理教授劉孝漢表示，苯甲酸，有抑制真菌、細菌、黴菌生長的作用，但由於苯甲酸不會排出體外，會持續累積在體內，吃了恐刺激、噁心、嘔吐、胃痛，若大劑量會發生喉嚨痛、胃痛、噁心、嘔吐和可能性過敏反應，也會造成腸胃道的中度不適，可發生黏膜嚴重損害。

劉孝漢進一步指出，台灣食品安全衛生管理法針對苯甲酸在不同食品中的使用量有明確規定，而世界衛生組織（WHO）建議苯甲酸的每日耐受攝入量為每公斤體重5毫克。以60公斤成年人為例，每日安全攝入量約為0.3克。消費者應注意閱讀食品標籤，合理選擇含苯甲酸的食品。

台灣消保協會祕書長、律師蔡明哲呼籲，業者勿添加違法的防腐劑，以免觸犯食安法第18條有關食品添加物規格及其使用範圍、限量之規定；違反者可依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰；且違規產製之食品依第52條應沒入銷毀。