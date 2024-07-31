升息了！日銀調升基準利率至0.25％ 縮減購債規模

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日本銀行（BOJ）今（31）日宣布最新利率決議，將基準利率調升至0.25%，此舉意味著日銀貨幣政策的重大轉變，日銀也同時宣布縮減每季購債規模約4,000億日圓。

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日本央行如外界預期宣布升息，並提出其分階段縮減購買日本公債計劃，預期未來幾年日本通膨率在其2％目標附近。

外界認為其暗示讓大規模貨幣寬鬆措施逐步退場。由於符合市場預期，因此金融市場反應冷靜。

在日央公布最新決議後，日圓兌美元匯率盤中回跌0.07％報152.77日圓。日經225指數小跌0.02％報38,519點。日本10年期公債殖利率上升3.5個基點報1.032％。

日央由9位委員組成的政策委員會，以7票對2票通過升息決定，把基準利率從0％到0.1％區間，調升至0.25％，高於市場原先普遍預期升息至0.1％到0.15％之間。

在買債規模上，日央會採取幾個階段方式來逐步縮減。其原則上將會把每季買債規模，縮減約4,000億日圓。然後在2026年1月到3月間，每月買債規模縮減至約3兆日圓。

日央估計2024年度、2025年度和2026年度等核心消費者物價指數（CPI）增幅，分別為2.5％、2.1％和1.9％，均在日央2％目標附近。至於實質國內生產毛額（GDP）則估計分別成長0.6％、1％和1％。

（工商時報 鍾志恆）

根據日本時報報導，日本央行31日宣布升息，將基準利率從0％到0.1％區間，調升至0.25％，高於市場原先普遍預期水準，並宣布減少購債規模，至2026年3月前，每季將減少4,000億日圓規模至約3兆日圓。此前，日銀每月購債規模約6兆日圓。此計畫的細節與分析家預測一致，旨在逐步縮減收購規模。

在日銀公告發布前，日圓兌美元匯率已攀升至152日圓，反映市場對升息的預期。自7月初日圓兌美元匯率逼近162日圓以來，日圓已大幅反彈。

儘管消費支出依然低迷，但日本薪資水平顯著上漲。大型企業談判薪資增加5.1%，同時最低時薪也創下新高，每小時增加50日圓，漲幅約為5%。

根據日本時報報導，日本執政黨部分議員面對通膨壓力，呼籲日銀採取更強硬的貨幣政策。此次升息和調整債券購買計劃，在一定程度上回應了這些政治壓力。

日銀總裁黑田東彥將在稍後舉行記者會，詳細說明本次政策調整的背景和影響。

日本央行的政策調整預計將對市場產生深遠影響，投資者和經濟學家將密切關注其後續行動及其對日本經濟的影響。

（工商時報 曾宇平）