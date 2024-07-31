第2季虧損收斂、下半年可期 旺宏飆漲停 登半年新高

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記憶體廠旺宏昨日（30）舉行線上法說會，公告第2季稅後虧損為2.86億元、每股虧損0.15元，明顯較首季虧損0.58元收斂，並透露第3季可望優於第2季、下半年會比上半年好。旺宏在財報有喜的激勵下，今日（31）股價帶量衝高，盤中高掛漲停，登上半年新高價。

旺宏第2季合併營收為64.56億元，季增12%、年減13%，仍創3季新高，毛利率由上季的19.8%大幅攀升至30%，稅後虧損收斂至2.86億元、每股虧損0.15元；累計上半年合併營收為122.16億元，年減16%，稅後虧損13.65億元，每股虧損為0.74元。

旺宏受惠存貨跌價損失減少及產品組合改變，上季毛利率大幅攀升，展望本季，總經理盧志遠表示，唯讀記憶體（ROM）業績可望較第2季倍增，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）車用保守，但電腦、消費型電子及通訊相關新應用帶動終端需求成長，預期第3季相關業績可望比第2季好，下半年產品價格應可優於上半年。

旺宏表示，儘管第3季業績不比過去同期，但仍有望優於第2季，下半年業績也會比上半年好。旺宏今日股價大受激勵，開低後迅速飆升，10點過後亮燈漲停，鎖在29.4元，截至中午12點，成交量已超過10萬張，為今日第二大量個股，且仍有超過1.8萬張買單排隊。