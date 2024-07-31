美砸5億美元軍事融資助菲 陸專家：打造南海對抗「代理人」

大陸《環球時報》7月31日報導，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀7月30日在馬尼拉，與菲律賓外長馬納羅和防長特奧多羅舉行小馬可仕總統任內，兩國第二次「2＋2」會談，會談結束後，美方宣布向菲提供5億美元外國軍事融資，「幫助馬尼拉實現軍隊和海岸警衛隊的現代化」。另外，兩國還尋求達成一項新的即時資訊共用和國防技術合作關鍵協議。中國大陸軍事專家認為，美國此舉意圖明確，即把菲律賓打造成在印太地區、特別是南海問題上對抗中國的「代理人」，並進一步牢牢控制住菲律賓，同時向盟友釋放訊號，顯示其所作承諾是「算數的」。 《環球時報》報導，「美菲『2＋2』會談達成的協議是兩國在戰略問題上繼續深度捆綁，在提升同盟關係層面繼續協同步調，在推動地區軍事化上繼續投入真金白銀的真實寫照。」中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，值得注意的是，這5億美元不是美國無償提供給菲律賓的，而且其中有一部分是投入到美國在菲律賓的軍事基地建設中。菲律賓能支配多少、使用多少、從中「受益」多少，答案是不言自明的。「另外，其他融資也不會毫無門檻，美國將對菲律賓提出各種具體和限制性的條件和要求。」丁鐸進一步分析說。 中國外交部7月22日宣布，中方就管控仁愛礁局勢與菲方達成臨時性安排。27日在中方海警部門全程監管下，菲律賓在中方提前得到告知情況下，對仁愛礁「坐灘」軍艦運補一輪生活物資。 不少美菲媒體報導此次「2＋2」會談時，均提到上述事件，但同時炒作中菲南海爭議，尤其是仁愛礁問題。丁鐸認為，美菲此次「2＋2」會談對菲管控南海分歧的意願恐產生負面影響，是否會導致菲方出爾反爾，不再遵守中菲臨時性安排需持續觀察。 對於美日菲近期加速掛勾，丁鐸認為，拜登政府、岸田政府和小馬可仕政府今後一段時間都面臨著國內選舉，加快勾連反映出三方想利用選舉前的這個時間視窗，把具體的安全防務合作事項敲定或者盡快走完國內程式的急迫心理。「目的也非常明確，就是要搞針對中國的集團對抗，重塑中國周邊戰略環境朝有利於美日等國的方向轉變。隨著時間的推移，美日菲這種焦慮感會越來越強。」丁鐸說。