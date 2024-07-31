素食款也有！可樂果中元普渡箱登場 豪抽日本環球影城VIP行程

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今年中元節在8月18日，許多家庭或公司行號皆著手準備普渡用的供品祈求平安順利；聯華食品表示，中元節不僅是祈福的日子，也是休閒零食的重大檔期，甚至占全年近3成業績，旗下可樂果為搶這波商機，釋出超多好康，除了有相關普渡箱，還加碼抽出日環球影城VIP 8小時私人行程等好禮。

可樂果瞄準普渡商機推出期間限定拜拜箱，整箱放上供桌超氣派，側面貼心的插香孔設計不怕香插的東倒西歪，或是破壞內層包裝。普渡拜拜最重視好兆頭，可樂果拜拜箱取其「有拜有好結果」的寓意，是許多公司行號祈求下半年生意興隆、業績長紅的首選，光是中元節檔期就能銷售數十萬箱，這次一口氣推出五款組合，其中因應素食需求，也特別推出了「素素好運」拜拜箱，由可樂果山葵口味、香椿口味組成；另有滿足多樣口味的「可樂果MiNi綜合限定包」，還有最新炭烤海鮮口味。

最近日本旅遊話題滿天飛，可樂果為回饋粉絲玩抽獎，攜手可樂旅遊推多樣日本環球影城旅遊好禮，不僅祭出價值高達8萬元的頭獎-日本環球影城五天四夜雙人遊，還有價值高達近10萬元的日本環球影城VIP 8小時私人行程。

據悉，日本環球影城VIP服務相當夢幻，專任導遊導覽園區，安排暢玩各項遊樂設施，經由快速通道直達目的地，還有人氣角色迎賓服務，觀看遊行時也有專屬區域，還不止這些，餐點皆在VIP專屬餐廳用餐，行李及戰利品還能寄放在休息室，不用大包小包人擠人，享受最尊榮的服務。即日起至2024年9月6日，只要購買可樂果全品項並登錄發票成功，即享有抽獎資格。