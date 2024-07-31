大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

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中華車（2204）今年上半年稅後純益24.57億元，雖年減18.8％，代表本業表現的營業利益15.8億元，仍較去年同期成長24.02％，不過儘管本業表現亮眼，但因經濟部宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化比例，市場直指，此新制直接受影響是中華車已引進的MG及裕隆（2201）即將引進的大通汽車，受此利空消息影響，中華車今（31）日盤中股價重挫打落跌停，裕隆則在平盤上下附近遊走。

中華車今年上半年營收238.86億元，年成長29.24％，但受到去年認列新安東京迴轉利益，墊高比較基期影響，稅後純益24.57億元，年減18.8％，EPS為4.5元。不過，中華車今年上半年代表本業表現的營業利益15.8億元，仍較去年同期成長24.02％。

中華車在2022年導入MG品牌，切入中型休旅車市場，來台銷售亮眼，目前MG月產能規模約可達到2000輛，今年更發表MG第一輛國產電動車款MG4，公司預估旗下MG、CMC、三菱三品牌今年新車銷售目標合計6.6萬輛、年增逾22％。

至於先前市場傳出中華汽車有意繼MG後引進上汽大通Maxus的G50Plus，但根據媒體最新消息指出，原先大家認為新品牌在台會叫做中華大通，但在環境部的新車審驗資料庫中提前讓「台灣大通Maxus」正式品牌名稱曝光，不過製造商並非外界原本認定的中華汽車、而是同集團的裕隆，箇中原因推測可能是因為產能因素。

而經濟部30日宣布，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化率，上市第一年15％，上市第二年25％，第三年35％，業者在地化供應鏈比重須逐年提高比例，並且溯及既往，自8月1日起實施。

市場直指，此新制直接受影響是中華車已引進的MG及裕隆即將引進的大通汽車，未來國內六大車廠，包括國瑞、裕隆、本田、福特、三陽（2206）、中華車引進任何車款也會審查是否為「中國車款」、並且要求國產化承諾。