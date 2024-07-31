台鐵票價擬調漲 李孟諺：也許不會1次漲足

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台鐵公司票價預計9月底提報交通部，交通部長李孟諺今天指出，台鐵票價的確有調整必要，但方案出爐後會做綜合性考量，也許比照台電模式，不是1次漲足。

李孟諺昨天與媒體座談，有關台鐵票價調漲案，他表示，台鐵公司9月底前會提報到交通部，將綜合考量物價、通膨等因素，還要送行政院做最後決定。

李孟諺今天視察交通部公路局台北市區監理所監理業務，他接受媒體聯訪表示，會請台鐵9月底以前把票價提出來，因為台鐵已經29年沒有調票價，目前的台鐵票價與其他大眾運輸相比還要偏低。

李孟諺舉例，台鐵台北到板橋只要新台幣15元，捷運要25元，公車要30元，台鐵其實又快又便宜，因此覺得有調整必要。

李孟諺指出，但是方案出來後，交通部與行政院都會做綜合性考量，是不是比照台電模式，也許不是1次漲足，也許只是部分調整，部分調整的不足部分，就由政府協助補貼的方式。

另外，李孟諺表示，高鐵延伸屏東案目前正在進行評估，以及與地方溝通，希望年底選出最佳方案。

針對高鐵延伸屏東研議進高雄市區的方案，李孟諺指出，如果最後選擇進高雄市區，高雄就會有2個高鐵站，1個是左營站，1個是高雄站，其實原本高鐵最早規劃裡就是在高雄有2個站，左營是輔助站，所以當時規劃的空間比較小，高雄站的站體較大，甚至比台中更具有規模。

李孟諺指出，至於延伸至台東方面，還沒有啟動可行性評估，所以還要評估才能確定，而六塊厝有預留繼續延伸的路線及空間，但如果是經過高雄，還是會走鐵路的路，這樣的構想以潛盾方式對高雄影響最小。