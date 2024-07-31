中研院調查：6成4民眾預期生活成本上升 交通與能源開銷上升最多

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民眾都有明顯感受，台灣物價上漲的幅度較疫情前高出許多，中研院經濟所最新研究調查顯示，民眾預期的生活成本變動，和消費者物價指數（CPI）變化，自去年下半年至今年上半年來，台灣消費者確實對通膨預期升溫。

中研院經濟所31日首度公布新研究計畫「消費者預期與政策反應調查」成果，經濟所研究員楊淑珺表示，此項調查目的在了解台灣消費者對物價變化的預期，自去年10月開始，將每半年以抽樣電話調查方式進行一次，此次公布的是今年4月份的調查結果。

楊淑珺指出，生活成本與消費者物價變化幅度雖有落差，但是兩者一般是同向變動，生活成本的預期也可能反映在物價的預期。

中研院經濟所此次公布今年4月份的調查結果顯示，有6成4的台灣消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4高出10個百分點。其中「交通與能源開銷」預期的上升幅度最大，楊淑珺分析，其原因可能與今年4月電價全面調漲有關。

另外，中研院經濟所以CPI做調查，則有8成5的消費者預期一年後CPI會上升，並有超過7成的消費者，預期一年後CPI的變化幅度超過2％，整體平均上升幅度為3.2％，比去年10月份調查時的2.8％來得高。

來自研究模型的經濟數據顯示，消費者物價指數（CPI）平均年增率從民國99～108年的0.99％，上升到民國110-113年6月的2.44％。

楊淑珺強調，無論是以生活成本或是CPI變化對物價預期做調查，今年4月兩者預期變化幅度均較去年10月高，顯示相較於去年下半年，今年上半年台灣消費者對通膨預期升溫。

民眾的固定收入，會影響對物價高低的感受。中研院經濟所今年4月的調查中，有一項政策反應調查，是針對近3年（民國111-113年）基本工資調升和今年軍公教加薪對雇主調薪資意願的調查，期間包括基本工資從民國102年的每小時109元，調升至民國113年的每小時183元。

該調查結果顯示，近3年約有7成的雇主因為基本工資調升，而調整月薪3萬元以上的員工薪資。然而也有15％的雇主因為基本工資的上漲而減少員工的聘僱。

另外，約有3成的雇主面對軍公教加薪，今年已經或打算調升薪資；從另一個面相來看，6成7的民間企業雇主並沒有加薪的考慮。