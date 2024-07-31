海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺

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德淵（4720）伴隨景氣回溫及新興市場、利基新品推展支援，上半年營收年增11％。瞄準歐美、大陸電動車等特化需求與環保利基應用升溫，加上東協市場活絡增長，營收、獲利加速衝刺。

德淵董事長蕭向志表示，外銷市場將延續上半年增長態勢，除大陸食品包裝、軟體家具、過濾器產業市佔率續揚，旗下綠色產品已成功進入當地供應鏈，同質回收、生物基系列產品較去年同期展現倍數增長；而電動車與LCD面板產業之特用化學品需求持續增長，也助力營運動能。印度、東協市場成長仍強勁，將加速印度新廠建置，新產線預計下半年進駐；歐洲廠提供GPS解決方案搶進環保新商機。

蕭向志認為，當前減塑及碳中和目標與綠色材料商機、新興市場崛起、歐盟市場非關稅貿易障礙建立、電動車應用需求等趨勢，是營運加速開展新機會。另，提供mini LED封裝產業低碳創新製程之特用化學品，著力大陸LCD面板模組自動化需求，供應鏈在地化也是重要布局策略。

德淵營運以熱熔膠營收比75％最高；特用化學品約14％、其他11％。目前核心接著劑產品的綠色材料營收比從86％提高至89％；其中，應用傳統需求79％，創新應用21％，替代、創新商機雙軌耕耘。

展望後市，蕭向志指出，台灣熱熔膠過濾器產業需求成長，特用化學品取得經濟部產業發展署產業升級創新平台輔導計畫相關補助，推動創新UV節能感光樹脂合成與低碳製程技術的開發，並與光電產業大戶合作。

大陸食品包裝、軟體家具、過濾器產業維持穩定增長；GPS同質回收、生物基、生物可分解及生 物可堆肥產品已成功進入市場；特用化學品更因電動車相關產業需求及環保型特用化學品推升。

此外，東協市場食品包裝、書本裝訂及手提袋產業市佔逐步增加，且書本膠、食品飲料及高端木工傢俱訂單增長。美洲及歐洲市場延續上半年雙位數成長態勢，食品包裝、蠟燭產業、消費性膠條等穩健推進。

蕭向志強調，德淵GPS平臺研發的新興綠色及Bio材料方案持續投入各產業並商品化；印度第二工廠預計下半年投產；越南廠持續滲透ASEAN市場；波蘭廠力求於東歐及EU市場擴張。另，在既有車用電子基礎，擴張至其他車載／新能源電池特化應用商機。