新北打造原民「新原鄉」 維持族群認同及傳承文化

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新北原住民人口為六都第2多，為推廣原民文化及照顧都會區原民，新北原住民族行政局上半年度推出多項活動，原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，新北境內有16族原住民族，然而過半族人住於都會區，導致長時間脫離母體文化，因此如何維持族群認同及傳承文化，一直是原民局致力發展的目標。

林瑋茜Siku Yaway提到，新北為全台第1個發展都會區聚落營造、地方創生的縣市，除辦理活動外，也實際走訪各聚落，傾聽族人意見，改善生活之餘也讓來自不同原生部落的族人重新凝聚，一起在都會區中發展原民產業及文化。

林瑋茜Siku Yaway舉例，預計下半年動工的「新北原住民族服務中心」，將整合幼童原民文化學習、青年就業輔導、長者資訊學習等面向，讓原民朋友所有需求都能一站完成，也期盼藉由提升服務的便利性，促使族人更願意投入文化傳承、聚落營造等事務。

原民局提到，為推動文化傳承方面，積極辦理歲時祭儀活動，像今年舉辦的布農族射耳祭，就邀請新北境內的族人共同參與文化保存工作，也跨局處合作提升族人參與意願，例如給予原民學生公假、原民勞工休假；此外也舉辦多場「原青小聚」，為都會區的原住民青年提供討論公共事務的交流平台，促進原青在都市環境中，仍能保持對自身文化的認同。

原民局說明，除文化層面，硬體設備也積極規劃，例如位於新店的溪洲阿美族生活文化園區，今年開始執行聚落營造計畫，著重於園區軟實力的培植，針對聚落發展產業之未來願景為主題，成立專案團隊來匯聚族人的創意與意見，建構園區內產業與文化結合的營運模式，以協助在地族人發展地方創生。

新北市長侯友宜表示，落實全民原教精神，有賴整體社會的支持以及各族群間的相互尊重與理解，而市府會持續以族群主流化觀點來推動原住民族政策，讓新北族人的權利在政府施政中能夠得到更周全的保障，族群發展不只需要穩固、更要開枝散葉，多元文化共榮在新北新原鄉，絕不是未來式，而是現在進行式。