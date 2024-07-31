後壁湖觀光升級！新設施、新服務 蘭嶼旅遊更輕鬆

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屏東後壁湖往離島蘭嶼交通船運量增加，屏東縣政府估計年每超5萬人次，但也帶來交通與停車問題，縣府打造新候船室，並新建製冰廠及加冰突堤碼頭、漁業用突堤2座，作為漁業補償，讓在地觀光與漁業更加互惠互利，提升旅運服務品質。

屏東縣長周春米表示，原本位在後壁湖外堤漁港加油站旁的候船空間，旅運便利度及舒適度不符現代需求，加上乘船旅客穩定成長，因此從今年起，將售票處、候船處移至漁港對岸內堤的恆春區漁會大樓旁，臨近台電南部展示館停車場空間大，方便遊客停車，未來漁港製冰設施移置外堤後，將打造新的候船中心，提升遊客舒適度。

周春米指出，為回饋補償漁業，農業處辦理「後壁湖漁交通旅運設施改善建設計畫」，規劃新建製冰廠，並興建2座漁業用突堤作為漁業補償，讓在地觀光與漁業更加互惠互利。

縣府農業處表示，後壁湖漁港原交通船碼頭緊鄰加油站及油庫，交通船業者僅搭設貨櫃充當臨時售票處，且距離停車場太遠，讓遇到大熱天且攜家帶眷的旅客苦不堪言，因應後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，考量交通旅運品質需有完善的配置規畫，因此進行整體規畫改善，規畫客運碼頭在漁港的最適合泊位。

「一趟旅程可以滿足大人小孩的不同需求」，來自台中市區的林先生，載著全家人一早開車南下屏東恆春，他表示，台灣早已是一日生活圈，早上還在台中，中午前就可抵達屏東恆春後壁湖漁港享用美食，並且搭船前往蘭嶼，回程後還可以前往墾丁大街等知名景點，沿途欣賞恆春半島山海連線的壯闊景色，為今年暑假留下最美好的回憶。

從台灣本島前往蘭嶼，除航空外，海上航線有台東富岡及屏東後壁湖往返航線，許多西部及南部遊客會選擇將墾丁、後壁湖及蘭嶼串連成旅遊路線，風平浪靜時，航線最快2小時即可抵達，若遇強風大浪，則可能超過3小時。