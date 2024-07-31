文華東方酒店慶父親節 中西式星級饗宴與造型蛋糕致敬爸爸

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迎接父親節，台北文華東方酒店館內連續六年蟬聯米其林一星的「雅閣」中餐廳及「Bencotto」義大利餐廳，於8月2日至8日精心推出中、西式父親節套餐，爸與家人一同享受歡聚幸福食光！行政西點主廚趙崇曦亦於文華餅房設計推出「高球爸爸」父親節限定蛋糕，以奶茶巧克力慕斯搭配咖啡甘納許及手工焦糖榛果醬，為摯愛父親打造專屬的迷人魅力。

「雅閣」中餐廳由主廚鄭國雄於8月2日至8日的午、晚餐，以花膠、燕窩、鮑魚等嚴選頂級食材，打造七道式父親節奢華套餐，以粵式經典美味討父親的歡心，為全家在節日歡聚留下難忘的美味回憶！每套4,580元＋10％，豐美菜單含：精選開胃拼盤（花雕醉影牛頰．黑松露醬煎元貝皇．潮式滷水鵝肉粒．麻香蜜餞燒風鱔）、海底椰玉竹螺片燉花膠、六頭鮑魚伴椎茸、豉汁彩椒焗龍蝦、珊瑚百合燴素玉環、櫻花蝦蒜香和牛崧炒飯及紫薯淮山燉燕窩。

「Bencotto」繽紛熱情的八月義國節慶佳餚

Bencotto義大利餐廳於8月2日晚餐及3日至8日午、晚間時段推出父親節限定套餐。八月同時也是義大利當地歡慶節日的月份，主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）盛邀父親與家人一同感受義大利的節慶氛圍，以漫步地中海的海洋香氣為靈感，精心設計一系列繽紛義式佳餚包括：「獅魚塔塔、奧賽嘉魚子醬、碗豆、蒔蘿優格醬」、「透抽、綠蘆筍、蛋黃醬泡沫、義式培根」、「特選米燉飯、櫻桃番茄庫利、絲綢乳酪、橄欖、紅蝦」、「美國頂級牛菲力、馬鈴薯千層、羊肚菌菇、牛肉汁」或「清蒸海鱸魚、海鮮醬、番茄、青豆」，以及「巧克力千層、可可餅」，道道暖心的幸福滋味，讓全家人感受歡聚時刻，享受美好的父親節食光。五道式套餐每套3,780元＋10％，另可加價2,380元＋10％享4杯精選佐餐葡萄酒。

文華餅房推出「高球爸爸」父親節限定蛋糕，以高爾夫球為靈感發想，將奶茶巧克力慕斯搭配手工焦糖榛果醬、咖啡甘納許與榛果蛋糕，其中並綴以巧克力脆片的爽脆口感，香醇馥郁的奶茶慕絲與焦糖榛果香氣，入口縈繞著咖啡的雋永魅力，多層次風味碰撞出的迷人滋味，7吋售價2,480元，同款「小白球」小蛋糕售價330元。