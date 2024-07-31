上半年大賺破百億！國巨強漲逾8％ 逼近800元關卡

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

被動元件大廠國巨於30日召開法說會，並公布第二季財報，單季營收達314.18億元，季增10.2％，稅後淨利54.53億元，季增18.3%，寫7季以來高點，EPS 13.02元，更創下近11季新高。受到財報亮眼激勵，國巨今（31）日以743元開出，隨後飆漲至798元，逼近800元大關，盤中漲幅超過9%，跳空站上5日線、月線。

國巨第二季呈現「雙率雙升」，毛利率為35.1％，季增1.3個百分點，年增1.9個百分點，營業利益為64.82億元，營益率20.6％，季增3.2個百分點，年增1.7個百分點；上半年累計營收599.23億元，年增13.4％，逼近600億關卡，改寫歷年同期次高，毛利率為34.5％，年增1.4個百分點，稅後淨利100.62億元，年增28.1％，EPS 24.04元，為近6年來同期新高。

國巨執行長王淡如表示，第二季營運表現優於預期，顯示被動元件產業已進入復甦期，主要是受惠於AI動能強勁，帶動消費性電子需求跟著回升，預估第三季營收季增1～3%，毛利率及營益率也可望增加低個位數百分點。

展望後市，國巨認為目前在筆電、電腦等消費性電子方面，以及固態硬碟（SSD）、伺服器等需求皆不錯；車用雖有遞延，但市場需求也正持續成長中，整體而言，目前訂單已呈現積極增長的態勢，至於AI應用，國巨抱持樂觀態度，並期待下半年持續成長。