陸GDP半年報出爐：廣東受天災影響「失速」仍居冠

隨著青海省7月31日公布上半年GDP數據，大陸31省市區經濟半年報全部出爐。總量上看，經濟大省繼續領跑。廣東（6兆5242.5億元）和江蘇（6兆3326.3億元）依然穩坐前兩強，占大陸比重逾20％，惟廣東因天災「失速」固投下降，消費增幅放緩，江蘇緊咬縮小差距。；山東（4兆6677億元）、浙江（4兆0920億元）、河南（3兆1231.44億元）分列三到五位。四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、北京、河北超過2兆。相比去年同期，山西、河南總量下滑，北京反超河北位列第十二，內蒙古超山西擠入前二十。

增速方面，各省分數值落在1％到6.2％區間，18省分跑贏大陸水準，8省分增速達到全年目標。內蒙古以6.2％的高增長領跑，西藏、重慶增長都在6％以上。但山西、黑龍江和青海增速不及2％。 7月30日中共中央政治局會議提到，當前外部環境變化帶來不利影響增多，大陸國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。 總體來看，經濟大省普遍發揮了「挑大梁」的作用，前10大省分有7個增速超過5％，其中5個超過5.5％。廣東第二季受到極端天氣、雨澇災害多發等短期因素影響；河南上半年出口則較去年下滑明顯。廣西、黑龍江社零增長不及2％，海南甚至負增長，凸顯需求不足。能源大省方面，內蒙古和山西則成為轉型是否成功的兩個樣本。 上半年，總量前十的經濟大省較去年同期沒有變化，但各地的具體表現存在差異。 廣東與江蘇仍是是唯二站上6兆的省分。其中，廣東3.9％的增速較第一季回落0.5個百分點，不僅低於大陸水準，也不及本省年初制定的年度目標（5％）。江蘇上半年增速（5.8％）超過年度目標及大陸水準0.8個百分點，與「一哥」廣東的總量差距從去年同期2444.5億元縮小至1916.2億元。 可以說，工業生產的較快增長對江蘇經濟形成了重要支撐。第二產業增長勢頭強勁，增加值達到2兆7709.7億元，同比增長7.1％，工業生產是第二產業增長的主要動力。全省規模以上工業增加值同比增長8.6％，其中裝備製造業增加值同比增長9.1％，對全部規上工業增加值增長的貢獻率達56.2％，充分表明裝備製造業在江蘇工業經濟中的重要地位。