《美股》消息面：以色列炸貝魯特 真主黨指揮官喪命；美職缺數超預期

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國7月消費者信心指數為100.3，高於市場預期的99.7和6月經修正後的97.8。

●美國勞工部公布職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國6月職缺數經季調後月減4.6萬個，至818.4萬個，超出市場預期的803萬個。

●標普/Case-Shiller美國5月份20大城市房價指數年漲6.81%，高於市場預期的年漲6.6%，但較4月份的年漲7.25%放緩。經季調後，全美20大城市房價指數月漲0.34%，高於市場預期的月漲0.3%。

●美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月房價與4月持平，低於市場預期的月漲0.2%和4月份的月漲0.2%。

●以色列國防部長Yoav Gallant宣布，以軍在稍早前空襲黎巴嫩首都貝魯特時擊殺了真主黨（Hezbollah）最高指揮官Fu'ad Shukr，並稱他「手上沾滿許多以色列人的鮮血」。Gallant表示：「今晚，我們已經證明以色列人民的鮮血是有代價的。為了血債血還，沒有我們以軍到不了地方」。真主黨尚未回應這次攻擊。由以色列控制的戈蘭高地上周六遭到火箭彈攻擊，造成當地12名青少年與兒童死亡，以色列和美國指控這是黎巴嫩武裝團體真主黨所為，但真主黨已經否認。此前有消息指出華盛頓當局已經介入並展開斡旋，避免以色列和伊朗支持的真主黨爆發全面戰爭。以色列媒體報導，除非真主黨發動新一波攻擊，否則周二的空襲已經回應上周六戈蘭高地遭到的襲擊，以軍暫時不準備再次發動攻擊。

●中國經濟低迷恐不利於原油需求前景，周二紐約期油收跌1.08美元或1.42%，報每桶74.73美元。倫敦布蘭特期油收跌1.15美元或1.44%，報每桶79.78美元。兩期油合約雙雙創下6月5日以來收盤新低。以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特時並擊殺真主黨最高指揮官，但市場認為以色列的報復行動還算克制，對油價影響不大。

●周二紐約期金收漲1%，報每盎司2451.9美元。現貨金收漲1.15%，報每盎司2411.05美元。分析師表示，最新數據顯示歐洲經濟仍有隱憂，歐洲央行在9月降息的可能性升高，此外，美國聯準會也很有可能在9月降息，均有利於金價走勢。