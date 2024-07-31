傳蘋果欲降低依賴中國 高階手機首度印度生產

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蘋果傳將於印度生產新一代手機iPhone 16 Pro和Pro Max機型，這是蘋果公司首度在印度生產高階手機。

這被認為是印度總理莫迪（Narendra Modi）所提出，「在印度製造」（Make in India）計畫的一大進展，也是蘋果（Apple）企圖減少依賴中國的重要一步。

印度媒體Entrepreneur India分析指出，總部位於美國加州的蘋果公司將邁出歷史性的一步，因為過去蘋果公司手機大多於中國組裝，但這種新做法，符合供應鏈多元化的趨勢。

在與當地製造商合作的情況下，蘋果的iPhone 16 Pro可能將是第一批在印度生產的蘋果Pro系列手機。

蘋果旗艦手機iPhone 16 Pro系列機型，目前正在印度新品導入（NPI）流程，且為了滿足預期的市場需求，一旦順利，在iPhone 16系列手機正式推出之際，在印度的工廠將開始大量生產。

2017年第一代iPhone SE發表後，蘋果開始努力擴大在印度生產，並逐漸在當地擴產。

隨後的iPhone 13與iPhone 14等型號手機，在新機發表後幾個月，蘋果開始於印度生產這些手機；接著iPhone 15推出時又出現重大轉變，因為包括iPhone 15和iPhone 15 Plus，是印度首次在初始就投入生產蘋果公司在全球發表的新手機。

若市場消息成真，這對蘋果與印度都將是歷史性的一刻，因為這將是蘋果首次在中國以外的地方，生產較高階的Pro系列手機。

這種做法，實現蘋果致力強化全球供應鏈，及適應不斷變化的地緣政治和經濟環境的決心。