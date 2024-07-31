暴龍級熱浪頻來襲 foodpanda「退熱貼」銷量狂漲8成

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全台頻傳高溫警訊，甚至體感溫度高達 40 度，輕微活動就會瘋狂冒汗！德商 foodpanda 分享極端氣候帶動「涼」商機，平台近期最夯關鍵字就是「涼」，相關搜尋量成長4成。

foodpanda 觀察銷售數據發現消費者消暑超有創意，其中成長最多的兩大類商品竟然是平常用來退燒的「退熱貼」以及「涼感衛生棉」，兩者皆成長高達8成。此外，「勁涼口香糖」與「涼感濕紙巾」亦進入銷售涼感商品前10 排行榜中。

除了止熱之外，讓人尷尬的汗味也是夏日特別讓人困擾的現象，尤其到了人潮集中的通勤時間，忍受臭味變成每日挑戰，搭乘捷運或公車宛如大冒險。為隨時防止尷尬的汗味飄散，「體香劑」、止汗商品更是成為外送的新寵兒！

身處副熱帶氣候的台灣人已對於防曬與美白觀念全年無休，但夏日困擾可不只炎熱，曬傷、出油也讓許多消費者超崩潰！戶外待15 分鐘就可能曬傷，因此蘆薈系列產品銷量飆升 6 成，甚至首度超越美白產品成長率，除此之外，吸油面紙以及控油洗髮精也穩居夏日銷量寶座。

foodpanda搶消暑商機祭出消暑優惠，7 月 31 日至 8 月 13 日星巴克「草莓巴西莓檸檬、椰奶風味星沁爽、經典特調冷萃咖啡、焦糖奶香星享那堤」等飲品，享第二杯 5 折優惠。8月1 日至8月31日，美食外送指定店家每周四享 4 折優惠，8 月 6 日至 8 月 19 日漢堡王「花生培根脆雞堡餐」買一送一。