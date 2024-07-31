日幣波動大免驚！這家銀行推換匯優存先賺10％高息

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因應暑期旅遊旺季來臨，換匯需求也隨之攀升，凱基銀行大推優惠搶市！凱基銀行31日指出，近期除了3個月、6個月年利率最高5.6％的美元定存專案外，更祭出日圓、美元、歐元三種幣別的換匯優存活動，7天期超高年利率10％，優於市場同業！

近期日圓匯率波動較大，凱基銀行建議，計畫前往日本旅遊的民眾可以選擇合適的時間點，透過行動銀行APP先行換匯，於日本當地使用凱基雙幣哩程卡消費，除了無需擔心匯率波動的風險之外，海外一般消費可累積哩程點，帳戶內的外幣更可享高利優惠，資金運用彈性自由還能享高回饋。

凱基銀行表示，美元相較其它主要貨幣存在利差優勢，且短期不易明顯收斂，維持整理偏多的可能性仍較大，也帶動民眾對於美元定存的熱度。而適逢暑假為旅遊旺季，除了國人最常前往的旅遊國家日本之外，由於今年巴黎舉辦奧運，國人也紛紛規劃歐洲之旅。

為滿足民眾出國旅遊的需求，凱基銀行推出多種幣別的換匯優存專案，包括熱門的美元、日圓、歐元，即日起至9月30日止，美元、歐元起存額只要1,000美元或1,000歐元，日圓則是10萬日圓，不管想去哪旅行，只要提前7天換匯，就可以先賺年利率10％。

凱基銀行指出，如果短期沒有出遊換匯的需求，也可選美元高利定存專案，即日起至9月30日止，有三個月、六個月的定存方案。最高有三個月期5.3％、六個月期5％的優惠利率，若是財富管理新戶，再加碼為三個月期5.6％、六個月期5.3％高利，且起存只要5,000美元，透過行動銀行APP、客服、分行皆可申辦。

除了外幣換匯優惠、美元高利定存之外，凱基銀行也推出臺幣高利活存專案，即日起至9月30日止，凡存入活存新資金達30萬元以上，可享最高年利率1.725％。相較於定存，凱基銀行臺幣高利活存，免綁約特性更能彈性符合客戶理財需求，利率更是高於一年期定存牌告，且無存款上限，非常適合有短期理財需求的客戶。