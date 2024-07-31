YouBike免費真香！北市自行車道大增 租借次數飆升37％

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台北市自今年2月28日起恢復YouBike前30分鐘免費，台北市主計處表示，截至今年6月底，北市市區自行車車道407.7公里，較上年同期增加3.3公里、0.8％，人車分道、人車共道分別增加1.4公和1.9公里，今年3月平均每日租借16.0萬次，較2月增加3.4萬次、26.8％至5月達到19.7萬次。

交通局統計，截至今年6月底，市區自行車道計407.7公里，較上年同期增加3.3公里、0.8％，其中增加人車分道91.7公里、人車共道316.0公里，分別增加1.4公里、1.6％和1.9公里、0.6％。

而截至今年 6月底，YouBike租借站1429站、自行車數2萬362輛，較上年同期分別增加142站、11.0％及5315輛、35.3％；今年1至6月市區YoBike租借達2931.4萬次，較上年同期增加795.2萬次、37.2％，平均每日租借16.1萬次，較上年同期增加4.3萬次、36.5％％，同期平均每日每車租借8.7次，較上年同期略增0.4次、4.7％。

主計處指出，分析各月YouBike平均每日租借及每日每車租借次數變動情形，今年3月平均每日租借16.0萬次，較2月增加3.4萬次、26.8％，3月每日每車租借8.4次，增加1.2次、16.9％，其後逐月增加至5月達到19.7萬次、9.8次，顯見市府推動前述綠運輸政策，確有提升民眾使用公共自行車之意願。