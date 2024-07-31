2大港都攜手！高雄、格丁尼亞簽署合作意向書 共創永續發展

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波蘭格丁尼亞市與高雄市同樣為港灣城市，今年5月就任的新市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）30日首次率團訪問台灣，第一站就走訪高雄，並前往高市府拜會市長陳其邁，雙方共同簽署城市合作意向書，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Jacek Kozaczewski）也出席見證。

高雄市長陳其邁表示，高雄與格丁尼亞有許多相似之處，2座城市未來在智慧交通、經貿、文化教育及港口發展等議題將拓展合作，也期盼攜手促進永續發展。他談到高雄近年來的發展，產業轉型吸引高科技產業進駐投資，「高雄大力推動數位及淨零轉型，善用智慧城市方案提升城市治理效能，與格丁尼亞市的目標一致。」

科西奧雷克致詞表示，很榮幸能夠來到高雄簽署合作意向書，格丁尼亞位於波羅的海沿岸，是連接東西歐的重要節點，相信日後也能作為串接歐亞的連結。近年同樣關注永續發展及發展智慧城市，也十分重視政府與人民的互動；格丁尼亞不僅擁有許多有利於高科技產業發展的高等教育人才，同時也是波蘭知名的旅遊勝地。

「地方政府的合作深具意義，也盼向高雄學習。」科西奧雷克市長指出，特別對於高雄利用智慧交通技術在大型演唱會後能快速疏散人群深感興趣，由於格丁尼亞也會舉辦波蘭的大型演唱會，因此期盼透過交流學習高雄經驗。

此次科西奧雷克一行人參訪高雄智慧運輸中心、駁二、淨零學院、台灣港務公司及亞灣新創園，對於高雄市發展智慧城市與推動淨零的成果印象深刻，也十分認同高雄市運用科技解決城市問題、帶給人民更便利的生活，包括智運中心展示的交通技術、淨零學院與企業合作模式、駁二運用舊有文化藝術資源開創觀光價值等，返國後將持續推展高雄與格丁尼亞的合作機會，深化2座城市的實質關係。