颱風後海漂垃圾湧現 基隆大武崙沙灘淨灘啟動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

基隆市政府主辦的「柯夢波丹夏日海灘派對」，即將於3日下午在基隆大武崙沙灘舉行。但日前颱風過境帶來的大量海漂垃圾卻不斷被浪打上岸邊，雖然環保局全力支援清理，但仍不斷有海漂垃圾陸續湧進。產發處也邀請志工自即日起進行淨灘，恢復沙灘的乾淨與美麗。

凱米颱風過後，帶來大量的海漂垃圾，也讓基隆市大武崙沙灘重新開放的時間不斷往後延。原本在颱風過後，市府預計將自28日起便可以恢復開放，環保局清潔隊也在出動大型機具及隊員協助海漂垃圾的清運。

為了加快淨灘的速度，在大武崙沙灘駐點的東北角瓦格納救生員團隊、余飛海域監控團隊及湖海灣志工隊等志工團體，27日邀請到現場的遊客協助淨灘，意外得到遊客支持，遊客們開心的一起捲起衣袖，重拾黃金沙灘的美麗。

執料，28日一早，大量的布袋蓮等海漂垃圾夾帶著漂流木隨著洋流再度湧進大武崙沙灘，致使沙灘的開放時間又只能延後。從海漂垃圾的內容及洋流來看，應該是凱米颱風過境造成南部淹水的垃圾，經洋流帶到北部海域，再隨著潮水打上岸。

基隆市政府產業發展處代理副處長蔡馥嚀表示，目前海岸線一帶仍有許多漂流木還有布袋蓮等，雖然緊急調派大型機具進行海漂垃圾的清理，但仍有不少比較零碎的海漂垃圾，如塑膠碎片、玻璃碎片等，需要靠人力來撿拾。為此，產發出徵求志工協助投入淨灘的訴求。

蔡馥嚀強調，市府產發處將於本周末與文化觀光局、交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，從2點至晚上9點，有金曲歌后孫盛希開唱，有具玩味的海灘市集，也有派對煙火秀等，打造好玩的海灘派對，民眾可以免費入場。

為了讓民眾安全在沙灘享受音樂、美食和海灘美景，產發處徵求志工自31日起至8月2日，每天下4時到6時30分，直接到大武崙沙灘參加淨灘活動，讓沙灘恢復美麗景色。