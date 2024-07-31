桃園率先全國擴大肺癌篩檢 企業捐近億行動篩檢車

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桃園市率全國之先擴大辦理肺癌篩檢，並跨局處鼓勵市民篩檢，將檢測數據運用最大化，今年將10年內如有2等親患有乳癌者即可免費篩檢，張善政說有企業看見市府推廣肺癌篩檢成效，主動捐給市府一輛近9000萬的行動電腦斷層掃描車，希望年底前可通過相關法規順利上路。

桃園率全國之先自去年3月起，針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空汙油煙等4大類高風險族群的市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查，根據檢測數據市府也擴大篩檢族群包含10年內有2等親患有乳癌病史者或在工業區工作10年以上及居住於焚化爐附近40歲以上的民眾亦可免費篩檢。

國健署宣布明年擴大肺癌篩檢對象，及嘉義縣鼓勵縣民肺癌篩檢等，桃園市率先國辦理擴大篩檢張善政希望做出特色，盼中央地方一起改善惡劣勞動環境及生活環境，日前有企業看到桃市推廣肺癌篩檢有成，主動捐贈市府肺癌篩檢 行動電腦斷層掃描車，該輛車總價將近9000萬且全台僅一輛，張善政希望年底前可通過相關法規順利上路，照顧偏鄉及工業區市民，讓勞工及偏鄉地區朋友就地檢測。

張善政說肺癌篩檢不是單一局處的工作，是整個環境改善的問題，桃園市在推廣肺癌篩檢前會動員經發局、勞動局、民政局，針對惡劣勞動環境及工業區和發電廠焚化爐等高風險區域的市民、勞工鼓勵他們進行篩檢，檢測後相關數據也會跨局處運用，若篩檢出來發現某些地區的市民確診率較高的情形下，就會動員環保局、勞動局等局處檢視該區的居住環境及勞動環境並逐一改善，將篩檢結果發揮最大效能。