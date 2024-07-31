跑者搶破頭！台北馬拉松中籤率僅3成 你中獎了嗎？

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國內規模最大馬拉松盛會「2024台北馬拉松」今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證賽事，讓原本就極為熱門的參賽資格更加搶手，限額9000名的全程馬拉松組扣除達完賽標準免抽籤選手、受邀跑者及金標全馬限定組的4560人，餘額約1.5萬人搶登記，整體中籤率僅3成，創歷屆新低，而抽籤結果於今（31）日上午10時公布。

全國首場「金標籤」認證城市賽道暨國內平均跑速最快的台北馬拉松，去年達439人於3小時內跑完全馬、4135人於4小時內完賽，而半馬也有近千人在破百分鐘完賽，已成為國內外馬拉松賽事好手們齊聚較勁的年度「期末考」，年年報名人數都搶破頭。

「2024台北馬拉松」全、半程馬拉松組將於12月15日在台北市政府前市民廣場開跑，今年賽事晉升為金標籤後，參賽熱度更超越往昔，全馬組自16日下午4時開放登記至29日下午5時截止，共湧入1萬5056人登記，較去年激增4305人、大幅成長4成。

台北市體育局表示，而台北馬拉松全馬組限額9000名，經扣除達完賽標準免抽籤選手、受邀跑者及金標全馬限定組的4560名額後，整體中籤率為歷屆最低的3成，昨在國巨律師事務所律師蔡文玲見證下，以電腦隨機抽出全程馬拉松正取及備取參賽者。

體育局提醒，抽籤結果在今上午10時於官網公佈 ，並以電子郵件通知正取者，正取者須於8月5日下午5時前完成報名程序，未於規定時間內繳費則視同棄權，8月6日將公告候補名單並以電子郵件通知。

體育局呼籲，每位跑者都希望在國內高級別賽場上挑戰個人極限，但參賽之前仍務必做足充分訓練與準備，屆時也應審慎評估個人身體狀態、量力而為，才能盡情享受揮灑汗水的樂趣。