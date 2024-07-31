雞蛋採購出包？審計部點名農業部 LINE通知就開始買蛋

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監察院審計部近日公告決算報告書指出，農業部2023年補助中央畜產會採購進口雞蛋竟然在計畫核定前，就先透過LINE通知啟動採購作業，「緊急的狀態沒有辦法照正常程序」，農業部部長陳駿季31日受訪時坦言，2023年雞蛋進口為十分緊急的狀況，為確保消費者權益才會在計畫未核定前就請畜產會啟動作業，否則若要等到計畫核定再啟動採購，可能一拖就要1至2個月。

農業部在2023曾曾委託中央畜產會採購進口雞蛋，當年共採購1.5億餘顆，其中還有5772萬顆因到期而銷毀。審計部指出農業部專案計畫還沒核定前，畜產會就僅憑農業部通知（LINE訊息或函文）即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金墊付款項。

陳駿季表示，中央畜產會肩負有產銷調節的責任，產銷調節分成年度的產銷調節，此類型會先報部核定後再實施，而如2023年面臨雞蛋告急的狀況時就沒有辦法透過計畫核定後再實施，他回憶，2023年3月雞蛋價格迅速飆漲，同全世界都在搶蛋，為確保消費者能夠購買到雞蛋，才會請畜產會先執行。

用LINE通知採購是常態？「絕對不是常態」，陳駿季指出，緊急產銷調節時如果還要計畫報部核定，農業部也不一定有經費，甚至要向行政院專案申請，「可能就要1至2個月」，緊急的狀態之下無法照正常程序，且畜產會原本就有產銷調節的任務，仍要用自有資金啟動後，相關補助作要回到規範。

審計部也指出，冷凍液蛋應依照政府採購法採購，陳駿季說，因此後續農業部補助時也未超過1／2，未違反相關規定，至於是否要追回補助？他說，2023年的補助採購雞蛋是後續才補助，因此確認畜產會未公開招標，因此補助也未超過1／2。

陳駿季坦言，畜產會內部流程有許多流程需要改善，也啟動檢討並強化後續的整個行政程序，「會充分的來自我檢討」。