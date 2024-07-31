生態警鐘！台灣原生小米耕地縮水8成 山麻雀數量銳減

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8月1日原住民族日在即，綠色和平根據農業部統計數據指出，台灣原生小米過去15年來，產量、耕地面積暴跌，皆縮水8成，其中屏東縣最嚴重，年產量下滑逾30萬公斤、耕地面積也減少近170萬公頃，憂心傳統原住民文化難以延續，我國糧食穩定、生態多樣性也敲警鐘，呼籲農業部、屏東縣政府將小米農耕納入「生態給付方案」，兼顧糧食穩定與生態保護。

綠色和平透過農業部農糧署農情調查網統計發現，台灣原生小米從2008年60萬4000公斤，下跌至2023年的11萬8000公斤，減少80％，小米種植面積也從2008年的382公頃，下滑至2023年的23公頃，縮水82％，小米品系則由原本324種降至92種。

進一步以縣市區別，綠色和平指出，全台小米4大產地為屏東、台東、花蓮與高雄當中，以屏東縣狀況最嚴重，年產量下滑逾30萬公斤，耕地面積也減少近170公頃。另外，因小米農地處在山區部落，是第1級瀕危野生動物山麻雀的主要棲地與糧食來源，屏東耕地面積下降，當地山麻雀數量也顯著下滑。

屏東原住民團體「深活共構」表示，耕地面積減少、青年人口流失，加上極端氣候影響，小米生產受到許多挑戰，部落長輩紛紛表示以後沒有人種小米，文化恐跟著消失，期待政府將傳統小米耕作列為亮點農產，協助原民保留珍貴的文化資產。

綠色和平公眾動員暨發展主任蔣學萱表示，小米是原住民主食，也是原民宗教信仰和部落文化的神聖作物，因其耐旱、省水、生長快速，亦有「韌性食物」之稱，被視為極端氣候下解決糧食危機，維持糧食自給率的重要作物。部落傳統也將小米田視為瀕危物種雄鷹與雲豹的活躍區域，顯見小米耕作與周遭生態的連動效應。

蔣學萱強調，如今台灣原生小米產量、品種雙雙告急，農業部與屏東縣長期忽視小米經濟、生態與文化價值，導致「嘉義種小米100棵有錢領，屏東種1萬棵沒人理」的詭異情況，呼籲農業部、屏縣府將原民非工業化的小米農耕全面納入「山麻雀生態給付服務方案」，達到守護山麻雀棲地、復甦原民文化，兼顧糧食穩定與生態保護的目的。

綠色和平也建議，農業部與屏縣府將原民傳統小米耕作，系統性納入政府農業訓練課程，並培育原民青年擔任種子講師，讓有意返鄉的原住民青年，能藉由小米復種，獲得青農返鄉貸款資格，以達農技傳承、文化延續目的。