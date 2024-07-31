《國際金融》日央行：未來2年購債減半 大舉升息至0.25%

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】剛結束為期兩天的例會，日本央行31日宣布，當地利率從接近零的位置，一口氣大幅調升至0.25%，新的政策利率已拉回到2008年12月，跟全球金融海嘯時期一樣。經濟專家認為，這表示在薪資以及物價雙雙上漲下，日本貨幣政策正常化，又向前邁進了一步。

在每月購買日本政府公債方面，日本央行決定除了減少數量外，也要放慢買進腳步。預計從2026財年開始，買入的公債會比現在少一半，只有3兆日圓，約195億美元而已。

此利率會議之前，部分與會的董事指出，因日本通膨一直都在目標值2%以上，故要趕快調升利率。6月份，扣除波動較大的生鮮食品項目後，核心消費者物價較去年同期上漲2.6%，已連續27個月的漲幅都高於2%。

日本央行預估，2024財年實際GDP在0.6%，低於先前預估值0.8%。同時，民眾消費可望受到物價上漲的影響，應該會適度增加。未來將看經濟活動以及物價表現，可能會再調整貨幣政策。

從2013年實施大規模量化寬鬆的政策以來，日本央行已將尚未贖回的日本政府公債中，有53%計入其資產負債表內，藉此可有效控制長期利率的走向。不過，日本央行希望在貨幣緊縮後，由民間單位來負責日本公債。

日本經濟泡沫化之後，日本央行從1999年開始，就一直採取超低利率政策。迄今的後遺症就是日圓大部分的匯價，都保持弱勢的姿態。2024年4月時，兌一美元甚至一度貶破160大關，日圓創24年新低。

分析師表示，日本升息有利也有弊。例如，在走出長達17年的負利率之後，日本民眾現在存錢終於可以拿到利息。因為存款有了利息，至少可以減少些許房貸增加的壓力。不過，債台高築的日本政府，所要背負的公債卻會更加地沉重。